Noi alerte de vreme rea: cod galben de ger, viscol și ninsori. ANM anunță și temperaturi de -18 grade. Care sunt zonele afectate HARTĂ

Vremea va deveni deosebit de rece în toată ţara în acest sfârşit de săptămână, iar în nordul Moldovei sunt estimate temperaturi de minus 10 grade pe parcursul zilei de sâmbătă, potrivit unei informări publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, valabile până în data de 13 ianuarie. Meteorologii au emis și mai multe avertizări cod galben care vizează gerul, vântul puternic și viscolul la munte, precum și ninsori, precipitații mixte și polei în mai multe regiuni ale țării.

ANM a emis o informare de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, precipitații mixte și polei, ninsori și local strat de zăpadă și intensificări ale vântului, valabilă între 09 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00.

Meteorologii anunță că vineri și sâmbătă (9 și 10 ianuarie), „vremea va fi rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, cu cele mai coborâte valori în regiunile intracarpatice. Noaptea de vineri spre sâmbătă va fi geroasă cu minime termice de -14…-10 grade în nordul Moldovei și în estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de sâmbătă în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori de temperatură în jurul a -10 grade”.

Potrivit ANM, începând de sâmbătă noapte și până marți (13 ianuarie) „vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade”.

De asemenea, meteorologii avertizează că temporar vor fi precipitații în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în jumătatea de vest a teritoriului, iar sâmbătă și duminică pe arii relativ extinse în sud și sud-est și local în rest.

„În noaptea de vineri spre sâmbătă în Crișana, Maramureș și pe arii restrânse în Transilvania va ninge, iar în Banat, Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia, precipitațiile vor fi mixte și izolat se va depune polei. Mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică vor fi ninsori și se va depune strat de zăpadă în general de 5…15 cm (echivalent în apă de 10...15 l/mp) în extremitatea de sud și sud-est a țării”, precizează ANM.

„Vineri, intensificări ale vântului vor fi temporar în sud, est și la munte, sâmbătă în sud-est, iar în zilele următoare în special în sud-vest și la munte. Vor fi viteze în general de 40…50 km/h în zonele joase și de 60…70 km/h la altitudini mari, astfel că ninsoarea va fi temporar viscolită, iar vizibilitatea scăzută”, se mai arată în informarea meteorologilor.

Aceștia notează că până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Cod galben de viscol și vânt

Începând de vineri dimineața și până la ora 17:00 va fi în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită.

Astfel, „în Carpații Meridionali și în cea mai mare parte a Carpaților Orientali, vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafalele vor depăși 70...85 km/h, viscolind zăpada depusă, iar vizibilitatea se va menține sub 100 m”.

Foto: ANM

Cod galben de ger

De asemenea, meteorologii au emis și un cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, care va fi valabil începând de vineri de la ora 20:00 până sâmbătă la 20:00.

„În noaptea de vineri spre sâmbătă (9/10 ianuarie) în nordul Moldovei și estul Transilvaniei vor fi temperaturi minime deosebit de scăzute și ger, astfel că acestea se vor situa în general între -14 și -10 grade. În județele din nordul Moldovei, gerul va persista și pe parcursul zilei de sâmbătă, astfel că temperaturile maxime vor fi în jurul a -10 grade”, informează ANM.

Foto: ANM

Peste jumătate de țară, sub cod galben de temperaturi scăzute

Meteorologii au emis și un cod galben de temperaturi deosebit de scăzute și ger, valabil în intervalul 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00.

Potrivit ANM, în intervalul menționat „în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -12 și -3 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa în marea lor majoritate între -18 și -6 grade”.

Foto: ANM

Vremea în București

Meteorologii prognozează o vreme geroasă şi pentru Municipiul Bucureşti, cu cer variabil, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare şi temperaturi scăzute, până marţi dimineaţa.

Astfel, în perioada 9 ianuarie, ora 10:00 - 10 ianuarie, ora 8:00, în Capitală, cerul va fi variabil, cu înnorări noaptea, iar spre dimineaţă va creşte probabilitatea pentru precipitaţii mixte (ploaie, lapoviţă şi ninsoare), ce pot favoriza depuneri de polei. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, iar cea minimă va fi cuprinsă între -2 şi zero grade.

Potrivit sursei citate, de sâmbătă dimineaţa până duminică, la ora 8:00, cerul va fi mai mult noros şi, temporar, vor fi precipitaţii predominant sub formă de ninsoare, urmând să se depună strat de zăpadă, mai ales noaptea, în jurul a 5 cm. Vântul va sufla slab şi moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 4 grade, în timp ce minima va oscila între -5 şi -4 grade.

De asemenea, în intervalul 11 ianuarie, ora 8:00 - 12 ianuarie, ora 8:00, vremea va deveni deosebit de rece în Bucureşti, cerul va fi noros şi va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi ajunge la cel mult -2 grade, iar cea minimă la -5 grade.

Totodată, între 12 ianuarie, ora 80:00, şi 13 ianuarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, iar cerul va fi variabil şi vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică se va situa în jurul valorii de -1 grad, în timp ce minima va fi ajunge la -10 grade.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 9 ianuarie ora 10:00 - 13 ianuarie, ora 10:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de informare meteorologică ce vizează vreme deosebit de rece, precipitaţii mixte şi polei, ninsori şi strat de zăpadă.

