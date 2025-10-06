Ploi abundente, temperaturi scăzute și ninsori: prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni

România va traversa o perioadă cu variații accentuate de temperatură și episoade de ploi consistente, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 6 – 19 octombrie 2025. În prima parte a săptămânii, vremea va rămâne rece în sud și est, iar în zonele montane sunt posibile ninsori. De la mijlocul lunii, valorile termice vor crește ușor, dar precipitațiile vor reveni periodic în aproape toate regiunile țării.

Banat

Temperaturile vor urca treptat, de la o medie de 14 grade pe 6 octombrie, până la 20 de grade în 10 octombrie. Ulterior, valorile vor scădea spre 16 grade, menținându-se până la finalul intervalului. Noaptea, mediile termice vor fi de 6–8 grade, coborând spre 5 grade în a doua săptămână.

Vor fi ploi temporare, mai însemnate cantitativ în primele două zile, dar și între 10–12 octombrie, precum și spre sfârșitul perioadei analizate.

Crișana

Vremea se va încălzi ușor la începutul intervalului, cu maxime ce vor crește de la 14 la 18 grade până pe 10 octombrie. După această dată, temperaturile vor coborî spre 15 grade, menținându-se constante până la final. Minimele vor varia între 5 și 8 grade, apoi vor scădea la 4–5 grade din 13 octombrie.

Ploile vor fi moderate la începutul perioadei, cu o nouă creștere a probabilității de precipitații între 10–12 octombrie și în ultimele zile ale intervalului.

Transilvania

Temperaturile diurne vor urca de la 11 grade pe 6 octombrie la 17 grade pe 10 octombrie, apoi vor scădea treptat spre 14 grade. Noaptea, minimele vor fi de 6–7 grade la început, coborând la 2–4 grade în a doua parte a intervalului.

Vor fi ploi temporare, mai abundente în perioada 6–7 octombrie.

Maramureș

Vremea se va încălzi până la 16 grade în perioada 8–10 octombrie, urmată de o răcire până la 14 grade după 12 octombrie. Temperaturile nocturne vor fi de 5–8 grade, coborând ulterior spre 3 grade între 15 și 19 octombrie.

Ploile vor apărea în ambele săptămâni, cu episoade mai consistente în 6–7 octombrie și 10–12 octombrie.

Moldova

În primele zile, vremea va fi mai rece decât normalul perioadei, cu maxime de 11–13 grade, urcând apoi până la 16–19 grade în 9–10 octombrie. Ulterior, temperaturile se vor stabiliza între 14 și 16 grade, iar minimele vor coborî de la 7–9 grade spre 4–5 grade în a doua săptămână.

Ploi importante se vor înregistra între 7–9 octombrie, urmate de precipitații slabe, mai ales în nordul regiunii.

Dobrogea

Vremea va fi normală termic, cu maxime de 18–20 grade în primele zile, urmate de o scădere la 15–16 grade pe 8 octombrie și o nouă creștere spre 21 de grade în 10–11 octombrie. În a doua săptămână, valorile vor oscila între 16 și 18 grade, iar minimele vor coborî de la 10–12 grade spre 8 grade.

Între 7–9 octombrie sunt așteptate ploi consistente, apoi probabilitatea de precipitații va scădea semnificativ.

Muntenia

În perioada 6–8 octombrie, vremea va fi mai rece decât în mod obișnuit, cu maxime de 14–16 grade, urcând treptat până la 20 de grade între 9–11 octombrie. Ulterior, temperaturile se vor stabiliza între 16–18 grade. Minimele vor fi de 7–9 grade, scăzând ușor la 5–6 grade în a doua săptămână.

Vor fi ploi abundente între 7–9 octombrie, apoi doar izolat și slabe.

Oltenia

La începutul perioadei, maximele vor fi de 14–16 grade, urmând să crească la 20–21 grade între 9–11 octombrie, apoi să se stabilizeze la 16–18 grade. Temperaturile nocturne vor coborî de la 8–9 grade la 6 grade spre finalul intervalului.

Vor fi ploi însemnate între 7–9 octombrie, urmate de o perioadă mai stabilă.

La munte

În primele zile, vremea va fi rece, cu maxime de 4–5 grade, iar la peste 2.000 m – în jur de 0 grade. Între 8–10 octombrie, temperaturile vor crește la 7–9 grade, apoi se vor menține între 4 și 7 grade. Minimele vor coborî treptat de la 1–2 grade la -2...0 grade.

Între 7–9 octombrie, vor fi precipitații pe arii extinse, predominant ploi, dar și ninsori la altitudini de peste 1.800 m, în special în Carpații Meridionali. În restul intervalului, doar izolat vor mai fi ploi slabe.

