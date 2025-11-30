Vremea se menține rece în prima zi a lunii decembrie, cu ploi în centru, sud și est, alături de lapoviță și ninsori la munte. În Capitală, de Ziua Națională a României, există o probabilitate foarte mică de precipitații. În cea mai mare parte a țării, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.

Ploi reduse cantitativ, mai ales în centru, sud și est

„Deocamdată putem spune că aria ploilor s-a restrâns semnificativ, s-au și diminuat în intensitate, astfel încât la momentul acesta le mai regăsim în Moldova, pe arii mai restrânse în Transilvania și în Muntenia, situație care se va păstra oarecum în aceeași parametri și pe parcursul nopții. Adică va mai ploua slab cantitativ, de data aceasta în Transilvania, în Moldova, izolat în Oltenia și în Muntenia pe parcursul nopții. Mâine - chiar și mai puțin de atât, poate doar în primele ore vom mai avea ploi slabe în partea de sud a teritoriului, izolat în centru și în est”, a declarat Alina Șerban, meteorolog ANM.

Lapoviță și ninsori la munte

Ziua Națională a României aduce vreme de iarnă în stațiunile montane.

„Sub aspectul ploilor, acestea se vor semnala pe arii restrânse, slabe cantitativ în Transilvania, mai degrabă în jumătatea estică a acestei regiuni. Le vom regăsi și în Moldova și pe arii foarte restrânse în Oltenia și în Muntenia în primele zi, în primele ore din zi, mâine până pe la 11.00-12.00, după aceea se vor restrânge mult ca arie, însă vom avea și ceață mâine de dimineață, în partea de vest, de sud-vest a teritoriului”, a precizat meteorologul ANM.

Temperaturile nu vor depăși însă 12 grade Celsius

„În Transilvania, în mod deosebit în vestul Transilvaniei, în condițiile în care temperaturile, chiar dacă noi considerăm că sunt mici la momentul acesta raportat la climatologia perioadei, putem spune că sunt apropiate de un normal, adică temperaturile maxime mâine se vor situa între 3-4 și cel mult 10-12 grade Celsius - cele mai scăzute fiind în partea de vest, de centru a teritoriului. Prin regiunile sudice vom avea destul de multă nebulozitate”, a spus Alina Șerban.

Cerul va rămâne înnorat, anunță meteorologul ANM, însă valorile temperaturilor rămân pozitive „de la 1-2 grade Celsius în partea de vest a teritoriului de sud-vest, adică Banat, Oltenia, până spre 8-9 grade Celsius în partea de sud-est”, a adăugat meteorologul ANM.

