ANM anunță două zile cu vânt puternic în România. Zonele vizate de Cod galben și cum va fi vremea în București - HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, două atenţionări Cod galben şi o informare de intensificări ale vântului ce vizează până sâmbătă seara majoritatea regiunilor.

Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de vineri, între orele 10:00 - 21:00, va fi în vigoare un Cod galben de vânt în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei şi a Moldovei şi în nordul Dobrogei, unde la rafală se vor atinge viteze de 50 - 70 km/h. În Carpaţii de Curbură şi în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali vor fi intensificări de 70 - 90 km/h.

Un al doilea Cod galben de intensificări ale vântului va fi valabil sâmbătă, în intervalul orar 10:00 - 21:00, în zone din Maramureş, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud-vestul Munteniei, cea mai mare parte a Moldovei. În aceste areale, rafalele vor atinge viteze de 50 - 70 km/h, iar la munte de 70 - 90 km/h.

De asemenea, în perioada 29 mai, ora 10:00 - 30 mai, ora 21:00, o informare de vânt puternic vizează nordul, centrul şi estul ţării, mai ales vineri, şi sâmbătă, cea mai mare parte a ţării. Vântul va sufla cu viteze în general de 45 - 55 km/h iar în zona montană de peste 60 - 80 km/h.

Cum va fi vremea în București

În intervalul 29.05.2026 ora 10:00 - 30.05.2026 ora 09:00, vremea va fi frumoasă în Capitală, dar răcoroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 24...25 de grade, iar cea minimă de 10...11 grade, mai scăzută în zona preorășenească spre 8 grade.

Sâmbătă, în intervalul 30.05.2026 ora 09:00 - 30.05.2026 ora 21:00 vremea se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări (rafale în jurul a 45 km/h). Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade.

Și pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru intensificări ale vântului în intervalul 29 mai, ora 10:00 - 30 mai, ora 21:00.

