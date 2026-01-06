Live TV

Vreme rea în aproape toată țara. ANM a emis cod galben de ninsori, vânt puternic și polei. Care sunt zonele vizate de noile avertizări

oameni in zapada
Avertizări meteo de vreme rea. FOTO: Shutterstock
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, noi coduri galbene de ninsori, polei, vânt puternic și ger. Mai bine de jumătate din țară se află sub avertizări de vreme severă, iar temperaturile vor ajunge local până la –15 grade Celsius.

Meteorologii au emis o informare de ninsori, strat de zăpadă, intensificări ale vântului și ger, care va fi valabilă de marți dimineața până vineri dimineața la ora 10:00.

Astfel, „temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă de 10...40 l/mp. Acestea vor fi mixte și va fi polei, în cursul zilei de 6 ianuarie în Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, apoi treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent de 15...30 cm”, informează ANM.

„În Moldova, precum și în centrul, sudul și estul Transilvaniei temporar vor fi precipitații mixte și se va depune polei. La munte vor predomina ninsorile, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 30...50 cm”, mai precizează meteorologii. 

Potrivit acestora, din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie) vor fi intensificări ale vântului local în regiunile sudice și estice cu viteze de 50...60 km/h, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură unde rafalele vor depăși 70...80 km/h și va fi viscol.

De asemenea, în noaptea de joi spre vineri (8/9 ianuarie) vremea va deveni local geroasă în regiunile intracarpatice și în zonele deluroase din restul țării, unde vor fi temperaturi minime în general între -15 și -10 grade.

Cod galben de ninsori și vânt puternic 

ANM a emis și un cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului, care va fi valabil în intervalul 06 ianuarie, ora 18:00 – 08 ianuarie, ora 12:00.

Sunt afectate zone din Banat, Crișana, Maramureș, nordul și vestul Transilvaniei, Munții Banatului, Carpații Meridionali și de Curbură.

„La început în Banat, Crișana și Maramureș, iar apoi și în nordul și vestul Transilvaniei vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp în Munții Banatului și în Carpații Meridionali”, potrivit meteorologilor.

ANM anunță că „se va depune strat de zăpadă, la munte de 20...50 cm, iar în zonele joase de relief, de 15...30 cm. Local se va depune polei”. 

De asemenea, meteorologii mai informează că din noaptea de miercuri spre joi (7/8 ianuarie), vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și de Curbură cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70...85 km/h, astfel că temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Polei și precipitații mixte

Meteorologii au emis și un cod galben valabil începând de marți seara de la ora 18:00, până joi la ora 12:00.  

Astfel, „în centrul, sudul și estul Transilvaniei și în Moldova temporar vor fi precipitații mixte și local se va depune polei”. 

Foto: ANM

Vremea în București 

Marți, în Capitală valorile de temperatură se vor situa peste mediile multianuale. Cerul va fi mai mult noros și trecător se vor semnala ploi slabe sau burniță. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 6 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade. Mai ales dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață.

Pe parcursul zilei de miercuri cerul va fi noros și temporar vor fi ploi slabe, iar spre sfârșitul intervalului posibil lapoviță. Vântul va sufla slab și moderat ziua, cu intensificări noaptea (35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 6...7 grade, iar cea minimă de 0...1 grad.

Joi, valorile de temperatură vor fi mai scăzute decât în intervalul anterior și apropiate de mediile multianuale specifice perioadei. Cerul va avea înnorări, iar în prima parte a intervalului vor fi precipitații slabe mixte. Vântul va avea intensificări mai ales ziua (35...45 km/h). Temperatura maximă va fi de 1...2 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -5 grade.

Meteorologii precizează că municipiul București se va afla sub incidența unei informări meteorologice de interes general ce vizează intensificări ale vântului.

