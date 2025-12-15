Vremea blândă din această săptămână va fi urmată de un proces de răcire, cu maxime care nu depășesc 6-7 grade Celsius. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a explicat luni, la Digi24, că în următoarele zile se va semnala ceață densă în special în sudul țării, însă nu vor fi scutite nici celelalte zone joase din țară.

„Începem totuși, pe scurt, cu ceea ce urmează în următoarele câteva zile, pentru că va fi tot mai multă ceață și cu tendință de a persista tot mai mult, în special în partea de sud a țării, dar nu vor fi scutite nici celelalte zone joase din țară.

Temperaturile, într-adevăr, în creștere în această săptămână, în special în zonele de deal și de munte, acolo unde și vremea va fi mai însorită, o creștere care duce valorile termice cu mult peste normalul acestei perioade, urmând ca săptămâna viitoare și, deci, înspre sărbători să apară un proces de răcire care să ne ducă întâi la ce ceea ce ar fi normal, adică maxime termice care să nu mai depășească 6-7 grade și minime, pe parcursul nopților, negative.

Și este posibil ca să continuăm până la sfârșitul acestui an, pe de o parte fără precipitații și pe de altă parte cu o vreme mai rece, poate tot mai rece, în special în regiunile extracarpatice, deci în Moldova, Muntenia, Oltenia, poate partea de est, de sud a Transilvaniei. Deci acestea să fie zonele în care valorile termice să fie tot mai scăzute dincolo de data de 23 decembrie”, a explicat Florinela Georgescu.

Întrebată dacă va ninge de Crăciun, directorul de prognoză din cadrul ANM a explicat: „Cel mai probabil nu. Deci scenariul cel mai probabil este acela de a rămâne cu o presiune atmosferică în general ridicată, care nu favorizează apariția precipitațiilor. Și dacă nu se schimbă nimic în scenariul modelelor cu ajutorul cărora facem prognoza, nu prea sunt de așteptat precipitații până spre sfârșitul anului.

Acum trebuie să vă spun că suntem totuși la distanță, la mai mult de 10 zile de sărbători. Deci mai este timp să apară modificări în scenariul meteorologic. Este bine să urmărim și prognozele pe durată mai scurtă, dar mai probabil este acea răcire despre care vă vorbeam. Vedem mai aproape dacă aceasta va fi însoțită sau nu și de precipitații.

Citește și:

Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor

Crăciun cu temperaturi peste mediile obișnuite. Cum va fi vremea după sărbători

Editor : A.M.G.