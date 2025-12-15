Live TV

Exclusiv Vreme schimbătoare înainte de Crăciun: după temperaturi atipice, ceața densă și maxime de 6-7 grade acaparează România

Data publicării:
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia.

Vremea blândă din această săptămână va fi urmată de un proces de răcire, cu maxime care nu depășesc 6-7 grade Celsius. Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM, a explicat luni, la Digi24, că în următoarele zile se va semnala ceață densă în special în sudul țării, însă nu vor fi scutite nici celelalte zone joase din țară.

„Începem totuși, pe scurt, cu ceea ce urmează în următoarele câteva zile, pentru că va fi tot mai multă ceață și cu tendință de a persista tot mai mult, în special în partea de sud a țării, dar nu vor fi scutite nici celelalte zone joase din țară. 

Temperaturile, într-adevăr, în creștere în această săptămână, în special în zonele de deal și de munte, acolo unde și vremea va fi mai însorită, o creștere care duce valorile termice cu mult peste normalul acestei perioade, urmând ca săptămâna viitoare și, deci, înspre sărbători să apară un proces de răcire care să ne ducă întâi la ce ceea ce ar fi normal, adică maxime termice care să nu mai depășească 6-7 grade și minime, pe parcursul nopților, negative.

Și este posibil ca să continuăm până la sfârșitul acestui an, pe de o parte fără precipitații și pe de altă parte cu o vreme mai rece, poate tot mai rece, în special în regiunile extracarpatice, deci în Moldova, Muntenia, Oltenia, poate partea de est, de sud a Transilvaniei. Deci acestea să fie zonele în care valorile termice să fie tot mai scăzute dincolo de data de 23 decembrie”, a explicat Florinela Georgescu.

Întrebată dacă va ninge de Crăciun, directorul de prognoză din cadrul ANM a explicat: „Cel mai probabil nu. Deci scenariul cel mai probabil este acela de a rămâne cu o presiune atmosferică în general ridicată, care nu favorizează apariția precipitațiilor. Și dacă nu se schimbă nimic în scenariul modelelor cu ajutorul cărora facem prognoza, nu prea sunt de așteptat precipitații până spre sfârșitul anului.

Acum trebuie să vă spun că suntem totuși la distanță, la mai mult de 10 zile de sărbători. Deci mai este timp să apară modificări în scenariul meteorologic. Este bine să urmărim și prognozele pe durată mai scurtă, dar mai probabil este acea răcire despre care vă vorbeam. Vedem mai aproape dacă aceasta va fi însoțită sau nu și de precipitații.

Citește și:

Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor

Crăciun cu temperaturi peste mediile obișnuite. Cum va fi vremea după sărbători

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban
1
Zeci de mii de protestatari cer demisia lui Viktor Orban, după dezvăluirea unor abuzuri...
Turkish President and Leader of Justice and Development (AK) Party Recep Tayyip Erdogan
2
Reacția lui Erdogan, după ce nave turcești au fost avariate la Odesa: Marea Neagră nu...
3
Traian Băsescu: „Marea problemă nu e Bolojan, e Grindeanu. E disperat să își mențină...
pacienti, spital
4
Un virus gripal nou se răspândește rapid în România: În prima săptămână din decembrie au...
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram...
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Digi Sport
"Soție de mafiot!" A fost pe locul 2 WTA, dar s-a retras în urmă cu 2 ani și se bucură de noua viață
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
copil sarac si murdar
Minune de Crăciun pentru familiile sărace, din donații. Preotul care aduce bucurie pentru 10.500 de copii: „De unul singur n-aș putea”
femeie la cumparaturi
De Sărbători, românii nu prea se uită la bani. Cât ajunge să cheltuie, în medie, o familie în luna decembrie: „Cumperi ce îți permiți”
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de 14 grade. Ceață și vânt în mai multe zone
barbat in depresie de craciun
Sărbătorile, o povară pentru cei singuri. Numărul cazurilor de depresie crește cu 25% în decembrie: „Li se reactivează unele amintiri”
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
Recomandările redacţiei
nicusor dan sustine o conferinta de presa
Nicușor Dan: „Împărtășesc îngrijorările legate de funcționarea...
LIA SAVONEA
Ce spune ministrul Justiției, întrebat dacă Lia Savonea ar trebui să...
Nurse attaching iv drip on patient s hand in hospital
Cazul femeilor infectate cu lepră la Cluj: alte două angajate ale...
nicusor dan
Nicușor Dan participă în Finlanda la Summitul statelor UE de pe...
Ultimele știri
Crește numărul pensionarilor: INS a publicat cifrele pentru 2025. Cât încasează, în medie, un vârstnic în România
Ucraina a atacat cu drone Moscova. Cel mai mare aeroport din Rusia a fost închis
Dosarele lui Horațiu Potra, judecate astăzi la Curtea de Apel București. Călin Georgescu este acuzat de tentativă de lovitură de stat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte intră în Capricorn și schimbă regulile jocului. Patru zodii sunt forțate să planifice pe termen lung
Cancan
Celebrul fotbalist la Steaua a ajuns boschetar: ”N-are casă, doarme pe străzi”
Fanatik.ro
Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: “Nu cred că mai are şanse la...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ce băutură preferată are Ladislau Boloni. Mulți strâmbă din nas când aud de ea
Adevărul
Țările din Vest unde românii ezită să se întoarcă: „Cei mai mulți sunt nostalgici. Vorbesc numai despre...
Playtech
Diferenţa dintre zahărul vanilat şi cel vanilinat. Care este mai aromat
Digi FM
De ce a ales Raluca Moroșanu să vorbească în cadrul conferinței de la Curtea de Apel. Judecătoarea, într-un...
Digi Sport
Inițial, lumea a crezut că e o glumă. Acum, Vin Diesel a făcut anunțul finalului de an
Pro FM
Ce avere are Inna, la doar 37 de ani. Artista deține o proprietate care costă peste un milion de dolari
Film Now
Regizorul american Rob Reiner soția sa, uciși în propria casă. Fiul lor este primul pe lista de suspecți
Adevarul
Primii români care au avut curajul să strige „Jos Ceaușescu”. Revolta anticomunistă care a prefigurat...
Newsweek
Beneficiu la pensie, prelungit pentru toți pensionarii încă un an. Documentele se distribuie în decembrie
Digi FM
De ce recomandă nutriționista Mihaela Bilic consumul de șorici. Beneficiile neașteptate ale aperitivului...
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
George Clooney, decizie radicală după o discuție cu soția sa, Amal. A spus totul fără jenă: „Nu mai sărut...
UTV
Trailerul Street Fighter a apărut la The Game Awards 2025. Jason Momoa și 50 Cent fac parte din distribuție