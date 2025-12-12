Meteorologii anunță o scădere a temperaturilor în toată țara, inclusiv în București, iar în masivele estice sunt așteptate ninsori slabe și intensificări ale vântului. Minimele vor deveni negative încă de duminică, a declarat vineri, la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu, care a precizat că „rămânem în continuare pe un semn de vreme mai caldă decât în mod obișnuit”, însă maximele vor coborî treptat spre valori de sezon.

„Rămânem în continuare pe un semn de vreme mai caldă decât în mod obișnuit, având în vedere estimările actualizate în această dimineață pentru intervalul 15 decembrie -12 ianuarie, săptămâna 15-22 decembrie fiind cea mai caldă din acest interval analizat, având în vedere abaterile termice la scara întregii țări, de +2,5 până la +4°C în întreaga țară”, a precizat meteorologul.

Directorul ANM a menționat că „din prognoza pentru finalul de săptămână și săptămâna viitoare, la nivelul maximelor, cu mici variații de la o zi la alta, contăm pe valori cuprinse între 9 până la 10-14-15 grade, cele mai ridicate valori fiind de așteptat în regiunile extracarpatice și cu precădere în dealurile subcarpatice”.

Mateescu a precizat că ieri a fost, în aceste areale, cea mai ridicată valoare de până în prezent pentru luna decembrie din acest an, 17 grade la Pătârlagele și Pitești și 12 grade în Capitală, „valori peste normalul datei din calendar”.

„Vor mai fi posibile precipitații sub formă de burniță sau ploaie slabă, astfel încât din această perspectivă să nu înregistrăm fenomene extreme, sub aspectul valorilor și cantităților. Sunt posibile, în special în Carpații Orientali, la altitudini mai mari, să consemnăm precipitații slabe, mixte și în același timp și intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 60-70km/h, iar în zonele mai joase de relief viteze de 40-50km/h”, a mai afirmat meteorologul.

De asemenea, aceasta a punctat că „minimele pot fi negative, la valori de -3 grade, cele mai coborâte, -4 grade în zonele depresionare din estul Transilvaniei, până la 4-5 grade în zona litoralului”.

„În Capitală avem posibilitatea să consemnăm la acest final de săptămână valori la nivelul minimelor, sub -2 grade, chiar un grad, cea mai coborâtă luni dimineață și chiar și ziua de duminică dimineață”, a precizat directorul ANM.

„Estimarea pe intervalul menționat menține aceeași tendință, cel puțin pentru săptămâna 22-29 decembrie, chiar dacă abaterile sunt în scădere. Vorbim de abateri pozitive situate între un grad până la 2 grade, și de-abia după 29 decembrie apare semnalul scăderii valorilor de temperaturi la ceea ce ar însemna normalul termic al unui final de lună decembrie în țara noastră și un debut de lună ianuarie”, a mai adăugat aceasta.

Editor : C.S.