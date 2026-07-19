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Video Vremea se schimbă radical. ANM a emis noi avertizări de caniculă și furtuni, înainte ca temperaturile să scadă sub normalul perioadei

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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ANM a actualizat avertizările meteo pentru duminică și luni De marți, temperaturi sub normalul perioadei până la finalul săptămânii

Mai multe avertizări de vreme severă sunt în vigoare în această perioadă, în timp ce România se confruntă simultan cu un val de caniculă și episoade de instabilitate atmosferică. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius în sudul țării, însă de marți vremea începe să se răcească, iar spre finalul săptămânii nopțile vor deveni neobișnuit de reci pentru această perioadă, cu minime de până la 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

ANM a actualizat avertizările meteo pentru duminică și luni

ACTUALIZARE 11.09: Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe avertizări cod galben și cod portocaliu de caniculă și instabilitate atmosferică, valabile duminică și luni. 

Duminică, până luni dimineață, la ora 10:00, este în vigoare un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat în Banat, sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei, sudul și local centrul Moldovei, precum și în sud-vestul Dobrogei. Potrivit ANM, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade. Minimele nocturne vor fi, în general, între 20 și 22 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Meteorologii precizează că vremea va rămâne călduroasă și în celelalte regiuni vestice și estice ale țării, unde disconfortul termic va fi local accentuat.

Cod portocaliu de furtuni puternice în nordul Moldovei și în zona montană

Tot duminică, între orele 13:00 și 20:00, este în vigoare un cod portocaliu de instabilitate atmosferică accentuată pentru jumătatea de nord a Moldovei, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și pentru Carpații Orientali și Meridionali. În aceste zone sunt prognozate averse torențiale, vijelii cu rafale de 70-90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2-5 cm), descărcări electrice frecvente, iar cantitățile de apă vor ajunge la 25-40 l/mp, izolat depășind 50-60 l/mp.

În același timp, între orele 10:00 și 22:00, un cod galben de instabilitate atmosferică vizează zonele montane, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, precum și Moldova și Oltenia. Sunt așteptate averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, precum și grindină de mici și medii dimensiuni.

ANM a emis un nou cod galben valabil de duminică, ora 22:00, până luni, ora 10:00, pentru Maramureș, Crișana, Banat, vestul și nordul Transilvaniei și nord-vestul Olteniei. În aceste regiuni sunt prognozate vijelii cu rafale de 50-70 km/h, averse torențiale, descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-20 l/mp, izolat depășind 30 l/mp.

Canicula și instabilitatea atmosferică persistă și luni

Luni, între orele 10:00 și 21 iulie, ora 10:00, un cod galben de caniculă va rămâne în vigoare în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. Temperaturile maxime vor ajunge la 34-35 de grade, iar minimele vor fi, în general, între 19 și 20 de grade.

Tot luni, între orele 10:00 și 22:00, un cod galben de instabilitate atmosferică va afecta cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, precum și Carpații Orientali și Meridionali. Meteorologii avertizează că vor fi averse torențiale, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50-70 km/h, izolat de peste 80 km/h, și grindină, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp, izolat depășind 40-50 l/mp.

Prognoză specială pentru București

Capitala se va afla sub avertizări cod galben de caniculă și furtuni în următoarele două zile. Potrivit ANM, duminică vremea va rămâne caniculară, iar disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să depășească pragul critic de 80 de unități.

Începând din a doua parte a zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua. Meteorologii prognozează înnorări temporar accentuate, averse torențiale de 10-20 l/mp, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h și condiții de grindină. Temperatura maximă va ajunge la 35-36 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade.

Luni, vremea va rămâne călduroasă, cu valori caniculare în orele după-amiezii și un disconfort termic accentuat. După orele amiezii, cerul va deveni temporar noros și vor fi perioade cu averse, în general de 5-10 l/mp, izolat de peste 15 l/mp, descărcări electrice și intensificări ale vântului, cu rafale de 50-70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, iar cele minime între 17 și 19 grade.

ANM precizează că pentru municipiul București este în vigoare un cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat și nopți tropicale în intervalul 19 iulie, ora 10:00 – 21 iulie, ora 10:00. De asemenea, Capitala se află sub cod galben de instabilitate atmosferică:

  • duminică, între orele 10:00 și 22:00, când sunt prognozate averse, vijelii și intensificări ale vântului;
  • luni, între orele 10:00 și 22:00, când sunt așteptate din nou ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii.

Știre inițială

Meteorologii anunță că, duminică, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și vestul Dobrogei, unde maximele vor atinge 35-36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Canicula va persista local și luni, în special în regiunile din sudul țării.

Citește și Caniculă și furtuni în România. ANM a emis șase avertizări cod galben pentru temperaturi de până la 37 de grade, vijelii și grindină 

În același timp, România se află la contactul dintre două mase de aer cu proprietăți diferite. O masă de aer rece care avansează dinspre Europa Centrală favorizează dezvoltarea fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Astfel, pe parcursul zilei de duminică, mai ales după-amiaza și seara, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Transilvania și Moldova, dar local și în Oltenia, Muntenia și în zonele montane.

De marți, temperaturi sub normalul perioadei până la finalul săptămânii

Schimbarea de vreme va deveni vizibilă începând de marți, când temperaturile vor scădea și în sudul țării. Tot atunci sunt prognozate ploi, în special după-amiaza și seara.

Miercuri, masa de aer rece de origine polară va cuprinde întreaga țară, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 20 și 29 de grade Celsius.

Potrivit prognozei, intervalul 22-25 iulie va aduce valori termice sub media obișnuită pentru această perioadă a anului. Maximele nu vor mai depăși, în general, 30 de grade Celsius.

Nopțile vor deveni răcoroase, în special în depresiunile din Transilvania, unde temperaturile vor coborî sub 10 grade Celsius. În depresiunile din estul regiunii sunt estimate minime de aproximativ 7 grade Celsius, valori neobișnuit de scăzute pentru a doua jumătate a lunii iulie.

Editor : M.I.

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