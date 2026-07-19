Mai multe avertizări de vreme severă sunt în vigoare în această perioadă, în timp ce România se confruntă simultan cu un val de caniculă și episoade de instabilitate atmosferică. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade Celsius în sudul țării, însă de marți vremea începe să se răcească, iar spre finalul săptămânii nopțile vor deveni neobișnuit de reci pentru această perioadă, cu minime de până la 7 grade în depresiunile din estul Transilvaniei.

Meteorologii anunță că, duminică, cele mai ridicate temperaturi se vor înregistra în Oltenia, Muntenia, jumătatea de sud a Moldovei și vestul Dobrogei, unde maximele vor atinge 35-36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat. Canicula va persista local și luni, în special în regiunile din sudul țării.

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În același timp, România se află la contactul dintre două mase de aer cu proprietăți diferite. O masă de aer rece care avansează dinspre Europa Centrală favorizează dezvoltarea fenomenelor de instabilitate atmosferică.

Astfel, pe parcursul zilei de duminică, mai ales după-amiaza și seara, sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului în Transilvania și Moldova, dar local și în Oltenia, Muntenia și în zonele montane.

De marți, temperaturi sub normalul perioadei până la finalul săptămânii

Schimbarea de vreme va deveni vizibilă începând de marți, când temperaturile vor scădea și în sudul țării. Tot atunci sunt prognozate ploi, în special după-amiaza și seara.

Miercuri, masa de aer rece de origine polară va cuprinde întreaga țară, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 20 și 29 de grade Celsius.

Potrivit prognozei, intervalul 22-25 iulie va aduce valori termice sub media obișnuită pentru această perioadă a anului. Maximele nu vor mai depăși, în general, 30 de grade Celsius.

Nopțile vor deveni răcoroase, în special în depresiunile din Transilvania, unde temperaturile vor coborî sub 10 grade Celsius. În depresiunile din estul regiunii sunt estimate minime de aproximativ 7 grade Celsius, valori neobișnuit de scăzute pentru a doua jumătate a lunii iulie.

Editor : M.I.