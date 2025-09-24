Live TV

Video Vremea se schimbă radical: răcire accentuată, ploi și vânt puternic în toată țara. Elena Mateescu: „Minimele vor deveni negative”

femeie cu umbrela in ploaie
Avertizare meteo de ploi. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
De la 30°C la 11°C în câteva zile Ploi și vânt la final de septembrie Cum va fi vremea în București

După o lună septembrie cu temperaturi neobișnuit de ridicate, vremea se schimbă radical. Meteorologii anunță o răcire accentuată în toată țara, cu maxime care în unele zone nu vor depăși 11-13 grade Celsius, iar minimele vor coborî treptat spre valori negative. În direct la Digi24, directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat că vântul va sufla cu rafale de până la 60 km/h, iar ploile se vor extinde treptat în jumătatea vestică a țării. Administrația Națională de Meteorologie a emis informări și atenționări cod galben, iar în București temperaturile vor scădea de la 28 de grade marți la doar 17-19 grade până vineri.

De la 30°C la 11°C în câteva zile

„Într-adevăr, o vreme deosebit de caldă până la acest moment pentru luna septembrie din acest an, zile cu 30-32°C și minime care au înregistrat chiar și în această dimineață, la 10 stații meteorologice, cu precădere chiar și la Vârful Omu, cele mai ridicate temperaturi pentru o dimineață de 24 septembrie, de când se fac măsurători meteorologice în țara noastră”, a declarat Elena Mateescu.

Directorul ANM a subliniat însă că urmează o schimbare bruscă.

Răcirea va fi de interes începând chiar de astăzi, mai ales în zonele centrale și nordice, acolo unde maximele se vor opri undeva în jurul a 17-18°C, în timp ce în partea de sud-vest, cu precădere în Banat și în sud-vestul Olteniei, vor mai fi posibile valori de până la 30-31°C.

„Chiar și în Capitală, o maximă de 27-29°C. Însă, de mâine, răcirea se va resimți semnificativ în cea mai mare parte a țării, dar cele mai coborâte valori se vor înregistra în continuare în nord-estul Transilvaniei sau în nordul Moldovei, 11-13°C la nivelul maximelor, în timp ce în sud-vestul Banatului și al Olteniei vor mai fi posibile valori de 25°C”, a declarat Elena Mateescu.

Ploi și vânt la final de septembrie

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică valabilă de marți, 24 septembrie, ora 10, până joi, 26 septembrie, ora 21. Fenomenele vizate: răcire accentuată și intensificări ale vântului. Temperaturile vor scădea cu 10-15 grade față de zilele precedente, mai întâi în nordul și centrul Moldovei, apoi și în restul țării.

Elena Mateescu a precizat că „vorbim și de intensificări ale vântului, cu siguranță în zonele mai joase de relief, la nivel local în partea de sud-vest și sud-est a țării, de 40-45 km/h, în timp ce pe creste 50-60 km/h”.

Pentru ziua de joi, 25 septembrie, ANM a emis o atenționare Cod galben de vânt, valabilă între orele 07:00 și 21:00. Județele vizate sunt Caraș-Severin, Buzău, Brăila, vestul județului Ialomița și litoralul, unde rafalele vor atinge 50-65 km/h.

Vor fi și precipitații, nu însemnate cantitativ, la nivel punctual 10-15 l/mp la acest moment, la început în regiunile intracarpatice, după care, cu precădere în jumătatea vestică a țării”.

Elena Mateescu a adăugat că episoadele de vreme rece nu se vor opri aici: „Acest episod va fi de interes până la finalul acestei săptămâni și, cu siguranță, și săptămâna viitoare, așa cum arată datele. Este posibil să vorbim de o perioadă mai rece decât în mod obișnuit, pentru că atât maximele, cât și minimele vor fi destul de coborâte”.

„Este posibil să consemnăm temperaturi sub normalul datei din calendar pentru un final de lună septembrie sau un debut de lună octombrie. Minimele, treptat, vor deveni chiar negative, spre -3, -2°C în depresiunile unde este posibil să consemnăm deja primele brume din această toamnă”, a explicat ea.

Cum va fi vremea în București

Pentru Capitală, schimbarea va fi vizibilă chiar din zilele următoare.

Dacă astăzi contăm pe valori de 27-29°C la nivelul maximei, de mâine deja 20°C, pentru ca până la finalul săptămânii cel mult 17-18°C, iată, cu 10°C mai coborâte la nivelul maximelor.

„Și chiar minimele vor coborî până la valori de 6-7°C, de la valorile de mâine dimineață, de pildă, de 13-14°C”, a spus Elena Mateescu.

Potrivit prognozei speciale ANM pentru București, marți vremea se va menține predominant frumoasă, cu maxime de 27-28°C și minime de 13-14°C.

De miercuri spre joi, vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 45 km/h, iar maximele vor scădea la 21°C. Vineri, temperaturile vor coborî și mai mult, la 17-19°C, iar minimele vor ajunge la 8-10°C, cu posibile ploi slabe și vânt moderat.

