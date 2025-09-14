„De ce vrea PSD să amâne alegerile din București?”, întreabă Claudiu Pândaru, iar Florin Negruțiu răspunde tranșant: „Pentru că se teme de încă un eșec. Capitala nu e terenul PSD, iar o candidatură acum, fără alianțe și fără mască, ar însemna un dezastru. Mai mult, Grindeanu are și o miză personală: propriul scaun din partid.” Pândaru completează: „Alegerile locale din București pot deveni un referendum intern pentru conducerea PSD. Și nimeni din partid nu vrea să-și joace viitorul politic pe o miză atât de riscantă.”

Discuția integrală:

Claudiu Pândaru: În coaliție, PNL, PSD și USR se ceartă pe data alegerilor locale din București. PSD pare că vrea amânarea. Florin, care e miza reală pentru social-democrați?

Florin Negruțiu: Miza e simplă: vor să evite un eșec previzibil. PSD știe că n-are șanse reale să câștige Capitala, decât dacă impune un candidat „de compromis", susținut tacit sau explicit de restul coaliției. Altfel, cu un candidat propriu, PSD riscă să rămână izolat — și să piardă. Scenariul ideal pentru PSD e acela clasic: să ai de ales între un pesedist și un suveranist. Ca în planul din capul lui Marcel Ciolacu. Dar în București, lucrurile nu merg ca în restul țării. Electoratul bucureștean e diferit — e mai urban, mai pro-european, mai greu de dus la urne cu găleți. Aici, dacă USR și PNL se înțeleg și susțin un candidat comun, fie că vorbim de Cătălin Drulă, fie de Ciprian Ciucu, PSD n-are nicio șansă. De asta blochează decizia privind data alegerilor.

Claudiu Pândaru: Și mai e ceva, poate chiar mai important: miza internă din PSD. Sorin Grindeanu nu e președinte validat încă, nu e congres. O candidatură acum, în București, înseamnă automat o bătălie și în interiorul partidului. Gândește-te la Gabriela Firea — dacă intră în cursă, de ce n-ar intra și în cursa pentru șefia PSD?

Sau gândiți-vă la Daniel Băluță, primarul de la sectorul 4. Un edil cu rezultate, cu scor electoral. Dacă intră în cursă și câștigă Primăria Capitalei, devine peste noapte un nume greu, poate mai greu decât Grindeanu. Așa că domnul Grindeanu nu doarme bine. O candidatură la București înseamnă o amenințare directă la scaunul său.

Florin Negruțiu: Deci, concluzia e simplă: nu doar aranjamentele externe contează, ci și cele din interiorul PSD. Grindeanu vrea să evite alegerile din București nu doar pentru că le-ar pierde în fața dreptei, ci și pentru că s-ar putea să le piardă în interiorul partidului.