Salina Turda, la un pas de a fi preluată de un afacerist din Oradea. El are de recuperat peste 9 milioane lei de la primăria clujeană

Data publicării:
salina turda
Salina Turda. Sursa foto: Facebook / Salina Turda

Un antreprenor din Oradea este la un pas de a prelua controlul asupra societății care administrează Salina Turda, una dintre cele mai importante destinații turistice din Transilvania. 

Potrivit Ziar de Cluj, Horea Tudor Vușcan, un antreprenor care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin, este foarte aproape de a prelua controlul asupra societății care administrează Salina Turda. 

Vușcan are de recuperat de la Primăria Turda peste 9 milioane de lei și a pus sechestru, prin intermediul unui executor judecătoresc, pe acțiunile pe care instituția publică le deține la Salina Turda SA. Societatea este de tip închis și are ca unic acționar Primăria Municipiului Turda. Pe termen scurt, instituția a obținut în instanță suspendarea executării silite a instituției, prin preluarea societății care administrează salina, până la pronunțarea pe fond a contestației la executare. 

Termenul în acest proces a fost stabilit pentru data de 9 decembrie 2025. 

Horea Tudor Vușcan, din Oradea, este cel care a înființat, în 2013, prima platformă de tranzacționare a monedei virtuale bitcoin din România. 

Horea Vușcan a preluat prin cesiune o parte din sumele pe care Primăria Turda le datora Societății de Transport Public SA Alba Iulia. 

Executarea silită a fost demarată încă din 2021, dar în 2022 procedura a fost suspendată, fiind reluată în 2024. 

Editor : A.C.

