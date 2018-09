900 de kilometri pe bicicletă, din Oradea până la mare - cadou la 30 de ani

900 de kilometri pe bicicletă până la mare, în șapte zile. Este ineditul cadou pe care un orădean și l-a făcut la împlinirea a 30 de ani. Marian Pusta a străbătut țara în șa, dintr-un capăt la altul și a urcat inclusiv Transfăgărășanul. Iar la final, ca amintire, și-a tatuat pe picior harta României. Și-a marcat traseul pe care l-a parcurs și chiar locurile în care s-a oprit ca să se odihnească.

Cu câteva zile înainte să împlinească 30 de ani, Marian Pusta și-a pus în gând ca de ziua lui să vad marea. Nu a vrut să meargă cu trenul, nici cu mașina sau cu motocicleta, ci cu bicicleta. Încăpățânat din fire, le-a dezvăluit prietenilor care-i este planul și a început să-și pun la punct traseul.

„Mulți au venit și au spus că nu vei reuși; mulți au spus că după primii 200 de kilometri să-i sun că vin după mine - inclusiv șeful meu care în ziua în care i-am cerut bicicleta mi-a zis, ok, hai că ne înțelegem, săptămâna care vine îți dau concediu, îți dau salariu, du-te petrece la mare, du-te unde vrei, dar renunță la ideea de bicicletă", povesteşte Marian Pusta.

Dar tânărul nu a renunțat, ci a plecat la drum pe 1 septembrie. Prietenii l-au însoțit mai mulți kilometri pe motociclete. Primele doua zile au trecut fara probleme, însa apoi vremea n-a mai fost de partea lui.

"De la Miercurea Sibiului începe urcarea. De acolo a început și ploaia, m-a plouat din a treia zi, în fiecare zi stăteam ud la picioare câte 7-8 ore pe zi."

Rudele și prietenii i-au urmărit aventura pe Facebook, unde posta în fiecare zi fotografii și impresii despre locurile, oamenii și dificultățile pe care le-a întâmpinat. Cea mai dificilă experiență a trăit-o pe Transfăgărășan.

"L-am urcat timp de șapte ore, a fost mega greu. Până la Bâlea Cascadă am urcat cam 90% pe bicicletă, de acolo a început greul. Am întâmpinat dificultăți pentru că mi s-a umflat glezna dreaptă și tendonul lui Ahile."

Isprava lui este remarcabilă, mai ales că Marian nu practică vreun sport. De cinci ani, tânărul este șofer de TIR, iar singura lui avere este o motocicletă. Obișnuit să parcurgă de unul singur drumuri lungi de sute de kilometri, Marian s-a bucurat în această aventură doar de frumusețile locurilor.

"N-am ales să pedalez cu muzică în căști, n-am ales să vorbesc la telefon tot drumul, vorbeam la telefon doar când mă opream să mănânc, să iau prânzul sau să mănânc seara ori dimineața, când mă trezeam să le spun părinților mei că sunt bine", spune Marian.

Drumul nu i-a fost lipsit însă de peripeții. Cel mai rău s-a speriat când a traversat satul argeșean Vâlcele, unde fusese atenționat că e plin de hoți.

"Am intrat în sat, iar la 100-200 de metri pe partea stângă mă așteptau doi copii până în 10 ani, înarmați cu pietre, care au început să arunce după mine. Am început să pedalez așa cum nu am mai pedalat pe tot traseul pentru că eram conștient de faptul că, doamna mi-a spus, să nu te oprești pentru că rămâi fără absolut tot."

La Constanța a ajuns mai repede decât și-a propus, pe 7 septembrie. Când a sărit în apă, Marian a uitat de toate necazurile și de greutățile pe care le-a întâmpinat pe traseu.

"Pur și simplu nu mai eram conștient de faptul că am pedalat atât de mulți kilometri. Mi-au dat lacrimile de emoții pentru că simțeam că am reușit. Ştiam că nu mai am de pedalat și a fost un sentiment pe care l-am trăit așa cum probabil nu am trăit altele sau o emoție mai bine spus."

Ca să fie sigur că nu va uita întreaga aventură, orădeanul și-a tatuat pe picior întregul traseu și locurile în care a oprit ca să se odihnească. Tânărul nu exclude ca atunci când va împlini 40 de ani să plece într-o nouă aventură.

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,