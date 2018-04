Distracție şi relaxare într-o zonă de agrement, lângă Oradea

Temperaturile care au ajuns în weekend chiar şi la 28 de grade i-au scos pe orădeni din case. Zeci de persoane au găsit în apropierea oraşului, la Betfia, o oază de liniște unde au putut să călărească, să se plimbe cu barca sau pur și simplu să se relaxeze în voie. Cei mai încântați au fost copiii care s-au dat cu tiroliana și au hrănit căprioarele din țarc.

Dintre activitățile pregătite de administratorii zonei de agrement, tiroliana a fost principala atracție pentru cei care au avut curaj să să aventureze de la înălțime.

"- E bine.

- Ți-a plăcut?

- Da.

- Nu ți-a fost frică deloc?

- Nu", spune o fetiţă.

"- Cum a fost?

- Foarte bine.

- Ce ți-a plăcut cel mai mult?

- Să mă dau cu tiroliana", recunoaşte un băieţel.

"- O să mai vin aici.

- Cu tiroliana ai mai apucat să te dai?

- Acuma e prima dată", spune altul.

Copiii s-au strâns și în jurul țarcurilor cu cai, unde cei mai curajoși au urcat în şa. Alţii s-au îndreptat spre ţarcul căprioarelor, unde au hrănit animalele.

"- Mie îmi place la căprioară.

- Ai venit să îi dai de mâncare?

- Da.

- Și cum ți se pare, e blândă?

- Da", spune o fetiţă.

Nu doar copiii s-au simțit bine, ci și adulții care au venit să se bucure de aerul curat.

"- E prima dată când am venit aici, dar e ok. E super.

- E un loc în care să vă relaxați.

- Categoric, da. Am zis că e un alt loc de relaxare și aerul super", spune o turistă.

"Ideea era ca o familie să poată să vină și să petreacă o zi în aer liber fără ca copiii să se plictisească, să aibă și adulții ce să facă, să poată să stea pe terasă; iar între timp, copiii să se bucure de aer liber și de toate activitățile pe care le oferim", a precizat Alina Silaghi, administratorul locului de agrement.

Tot în zonă, cei prezenți au putut să se dea cu barca sau cu hidrobicicleta pe un mic lac.

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi