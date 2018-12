Traficul auto, deschis pe Podul Centenarului în prezența comisarului european Corina Crețu

Încă o investiție realizată cu fonduri europene este funcțională, începând de astăzi, în Oradea. Podul Centenarului a fost deschis oficial și traficului auto. La inaugurarea construcției care a costat peste 3 milioane de euro a fost prezent și comisarul european pentru Politică Regională, Corina Creţu. Aceasta a apreciat folosirea de către administrația locală a fondurilor europene pentru dezvoltarea orașului.

"Oradea a înflorit în ultimii ani datorită acestei strategii. Din fondurile europene există 5 mari obiective în Oradea, noi ne aflăm la unul dintre acestea", a declarat Corina Creţu , comisar european pentru Politică Regională.

Construit pe locul vechii pasarele pietonale de lângă Centrul de Calcul din Oradea, Podul Centenarului are o lungime de 80 de metri şi o lăţime de 18 metri. Mașinile au la dispoziție o șosea cu două benzi, iar pietonii - două trotuare. La acestea se adaugă o pistă lată de 3 metri pentru biciclişti.

"Valoarea estimativă finală - pentru că mai sunt câteva lucruri de reglat - este de 3,3 milioane de euro din care 2,6 milioane de euro reprezintă finanţarea europeană", a precizat Ilie Bolojan, primarul Oradei.

"Sperăm ca podul în sinea lui să devină un simbol al oraşului, un loc de atracţie turistică şi în acelaşi timp să-şi verifice utilitatea", a declarat reprezentantul constructorului.

La miezul zilei polițiștii au permis accesul mașinilor pe pod. Primul care a traversat noua construcție a fost un autoturism vopsit în culorile drapelului național.

"Am avut emoţii, dar am trecut cu bine peste acest pod. Este unul deosebit şi am reuşit cu această Dacie Centenară să trec peste acest pod", a spus Ervin Koszta, proprietarul maşinii.

Primii 100 de şoferi au primit steguleţe tricolore și au apreciat utilitatea podului.

"E fantastic, iar ceea ce vreau să spun e "Trăiască România!"

"Ne-am luat zi liberă de la muncă să venim."

În semn de mulțumire pentru contribuţia Uniunii Europene la acest proiect, pe Podul Centenarului au fost arborate steagurile tuturor statelor membre.

Reporter: Claudiu Mihuţ

Operator: Norbert Hegedus

