Cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, inaugurată în vară, în Polonia. Depășește Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro

Statue of the Blessed Virgin. Detail of the hand. Warsaw. Poland.
Statuie a Fecioarei Maria. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
„O surpriză uriașă pentru noi”

Lucrările de construcție sunt pe cale de finalizare la ceea ce urmează să devină cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria din Europa, în micul sat Konotopie din centrul Poloniei. Lucrările au început în martie anul trecut și au intrat acum în faza finală, macaralele fiind încă vizibile deasupra structurii, în timp ce echipele se grăbesc să finalizeze construcția înainte de sfințirea monumentului, programată pentru 15 august, de Sfânta Maria, relatează TVPWorld.

Odată finalizat, monumentul de 55 de metri va depăși atât statuia lui Hristos Mântuitorul din Rio de Janeiro, înaltă de 38,5 metri, cât și monumentul polonez al lui Hristos Regele din orașul Świebodzin, situat în vestul țării, care atinge 52,5 metri, inclusiv movila pe care se află.

O caracteristică cheie a monumentului va fi o terasă de observare construită în coroana Fecioarei Maria, oferind vederi panoramice asupra lacurilor și pădurilor din jur.

Oficialii locali speră că proiectul, comandat de omul de afaceri local Roman Karkosik și soția sa, va transforma zona într-o destinație majoră de pelerinaj și turism.

„Acum un an, când a început construcția monumentului Fecioarei Maria, a fost o surpriză uriașă pentru noi”, a spus Mieczysław Grębicki, primarul satului Konotopie, situat la aproximativ 45 de kilometri est de Toruń. „Nimeni nu știa nimic despre asta înainte, că o statuie atât de mare urma să fie construită în țara noastră.”

Dar, deși Konotopie are doar aproximativ 120 de locuitori, Grębicki a spus că nu este îngrijorat de impactul creșterii turismului asupra mediului înconjurător.

„Mediul nu este poluat aici. Nu există industrie în apropiere”, a spus Grębicki. „Te poți odihni, respira și înota în apa curată a lacurilor. Cu siguranță va fi o mare atracție pentru turiști.”

Deși proiectul a stârnit și dezbateri cu privire la necesitatea unui monument religios gigant, sprijinul din zonă pare puternic. „Pentru rezidenți și localnici, pentru toți credincioșii, aceasta este cu siguranță o chestiune foarte pozitivă”, a spus un alt localnic.

Deși există structuri mai mari dedicate Fecioarei Maria în alte părți — inclusiv sanctuarul „Mama întregii Asii” de 98 de metri din Filipine — se preconizează că monumentul din Konotopie va deveni cea mai înaltă sculptură clasică a Fecioarei Maria din Europa odată ce va fi finalizat.

 

