Zeci de artiști din mai multe țări vor concerta într-o sinagogă din Oradea, la ORA Jazz Festival

21 de artişti din 10 ţări vor transforma Sinagoga Neologă Sion într-o scenă dedicată muzicii jazz. Organizat în acest weekend de Asociaţia Culturală Mono, cu sprijinul Primăriei Oradea, ORA Jazz Festival îi are în spate pe cei care de 22 de ani susțin festivalul de jazz de la Gărâna. 750 de bilete au fost puse la dispoziţia publicului iubitor de jazz în cele trei zile ale festivalului.

Încă de la prima ediţie, Ora Jazz Festival vrea să impresioneze prin numele care vor urca pe scena amenajată în Sinagoga Sion. Muzicieni din toate colţurile lumii vor transforma oraşul într-un punct de atracţie al acestui gen muzical. Intenţia autorităţilor locale de a organiza un astfel de eveniment s-a suprapus cu dorinţa organizatorilor Gărâna Jazz Festival de a introduce încă un oraş într-un circuit al festivalurilor de jazz organizate în România.

"Am ales luna septembrie pentru că toată lumea este deja în oraş şi în momentul în care am intrat în sinagogă am ştiut clar că acesta este locul. Cochetam cu el, dar văzând locaţia, am ştiut clar. În fiecare zi vom începe cu un recital solo", a explicat Simona Giura, organizatorul Ora Jazz Festival.

"Avem un interes de a aduce în Oradea, aşa cum a fost şi TIFF, care să vină cu un bagaj de cunoştinţe şi de expertiză destul de mare în oraşul nostru", a precizat Florin Birta, viceprimarul oraşului Oradea.

Cu experienţă în organizarea a două mari festivaluri de jazz, cel de la Gărâna şi cel de la Timişoara, reprezentanţii Asociaţiei Culturale Mono spun că au ales pe sprânceană formaţiile care vor cânta la Oradea.

"Gărâna Jazz Festival este un festival frecventat de oameni foarte numeroşi din Europa şi nu numai şi vrem să facem acelaşi lucru şi aici şi ne-am bucurat că în cadrul trupei Arne Jansen Trio îl avem pe Robert care este chiar din Oradea."

Este vorba despre Robert Lucaci, muzicianul cu origini orădene, care vine din Germania alături de formaţia Arne Jansen Trio. El spune că abia aşteaptă să cânte pe o scenă în oraşul unde au trăit bunicii şi tatăl său: "A fost o surpriză mare când a venit invitaţia şi sunt foarte fericit că am ocazia să cânt într-un loc aşa frumos, la sinagogă, şi mă bucur că sunt aici. "

Pentru ORA Jazz Festival s-au pus în vânzare 750 de bilete la preţul de 80 de lei pentru o zi. Amatorii jazz-ului pot achiziţiona şi abonamente de 210 lei pentru toate cele trei zile ale festivalului.

Reporter: Andrada Reşte

Operator: Constantin Gheorghiţă

