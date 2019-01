Aplicație mobilă pentru sesizări, neutilizată

Doar 6 luni a folosit primăria Timişoara aplicaţia mobilă pentru sesizări ale cetăţenilor. Lansată la sfârşitul lunii iunie 2018, nu a mai fost actualizata de 5 luni, iar utilizatorii ei acuză că sesizează probleme ale oraşului, degeaba pentru că ele nu sunt soluţionate. Cu toate că există o astfel de aplicaţie, primarul oraşului a creat în urmă cu câteva zile şi o pagină de facebook, cu acelaşi scop.

"Ce este deosebit în această aplicație, este că problemele sesizate, ajung prin distribuire automată direct la cei ce se ocupă de ele." Asta declara, la mijlocul anului trecut, primarul Timișoarei, Nicolae Robu despre aplicația gratuită a municipalității, care urma să-i ajute pe timișoreni să sesizeze problemele orașului.

Cei care au descărcat și semnalat situații, reclamă faptul că online ele sunt rezolvate, dar că realitatea este alta. O creangă stă prinsă între firele de curent electric din septembrie 2017 pe o stradă din Timișoara, situație semnalată de un localnic.

"Am făcut-o în octombrie, mi-au răspuns după o lună și ceva, după o lună și ceva mi-au dat un răspuns că după prima decadă a lunii decembrie se rezolvă. La sesizare mi-au răspuns după o lună și , au dat-o ca și rezolvată și nu e rezolvată nici acum", povesteşte Andrei Mustetiu, reclamant.

Chiar dacă au trecut doar 6 luni de la lansare, aplicația a fost înlocuită cu... o pagină de facebook . Nu a mai fost actualizată din iulie, anul trecut și nimeni nu știe câți utilizatori are sau câte situații semnalate au și fost soluționate.

"Tot timpul am solicitat angajaților primăriei să fie foarte aproape de cetățeni și să le dea răspunsuri concrete. În cele 6 luni ați făcut vreo evaluare, ați verificat eficiența ei? Am făcut la un moment dat o situație dar nu știu să vă spun din cap. Nu am datele...", spune Robert Kristof - city manager- ul Timișoarei.

Timișorenii au evaluat în schimb, on line, aplicația, dar și cât sunt de receptive autoritățile locale.

"Nu prea este receptivă, uitați-vă pe drum și uitați-vă la ce a fost acum 2 săptămâni când a fost zăpadă. Să ne spună câte parcări au curățat, câți bani încasează și cât au investit pentru a da zăpada la o parte din parcări pentru că bani se doresc."

"Dumneavoastră, personal, ați sesizat vreo problemă Primăriei? Da! Și ce vi s-a spus? Că se rezolvă, se rezolvă românește. Se rezolvă."

Aplicația primăriei Timișoara este gratuită pentru utilizatori și a fost creată tot gratuit de firma care întreține și site-ul instituției. În paralel, Nicolae Robu administrează personal o pagină de Facebook, unde îi aşteaptă pe locuitori să sesizeze orice problemă întâmpină.

