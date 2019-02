Grevă japoneză în școlile din Timiș

Aproximativ 6 mii de profesori din județele Timiș și Arad au fost în grevă japoneză. Au purtat banderole albe pe brațe în semn de protest față de unul dintre proiectele Ministerului Educației Naționale, care presupune mutarea orelor de sport la clasele pregătitoare, I și a II-a, de la profesorii de educație fizică la învățători.

Aproape 200 de profesori de sport din Timiș și-ar putea pierde locul de muncă. Asta dacă proiectul Ministerului Educației Naționale care urmărește mutarea orelor de educație fizică de la clasele pregătitoare, I și a II-a la învățători, devine lege. În semn de protest față de acest proiect, 6000 de profesori din Timiș au fost astăzi în grevă japoneză.

"Am vrut doar să tragem un semnal de alarmă, ne-am făcut datoria, am ținut orele, nu am deranjat pe nimeni cu nimic. În momentul în care noi ne plângem că avem din ce în ce mai mulți copii cu probleme de greutate, în loc să mărim orele de educație fizică și să ne axăm foarte mult pe acest lucru, noi o scoatem din programa școlară. Nu știu cum a fost văzută mai departe sau care era ideea de bază", explică Codruța Călin - profesor de sport.

Mutarea orelor de sport în sarcina învățătorilor nu ar aduce niciun beneficiu copiilor, sunt de părere chiar dascălii.

"Una este să facă un om în temă și alta este să faci o chestie alandala, nepregătită, în pripă. Cred că nu e cazul. Astăzi ați fost solidară? Bineînțeles. Și voi fi întotdeauna pentru drepturile care și așa sunt puține ale noastre, ale dascălilor", spune şi Mirela Nicoleta Voia - învățător.

Nici părinții sau bunicii nu văd cu ochi buni o astfel de inițiativă.

"Învățătoarea nu știe atâtea cât știe profesorul. Ar fi bine cu profesor, zic eu, că ăla știe ce trebuie să facă. Învățătoarea mai puțin."

"Nu mi se pare o idee foarte bună pentru că un profesor de sport știe clar ce să facă, părerea mea. Avem și în familie profesor de sport și se vede. Asta consider eu. Nu că ar fi nepregătiți învățătorii dar să o mai facă și pe asta, consider că nu ar trebui."

"Normal e să-și facă fiecare meseria pe care o are. Dacă sunt profesori de sport destui, normal să fie. Dacă nu, sunt de acord ca și învățătoarele în clasa 0, I până la a II-a, merge."

Orele copiilor nu au fost afectate de protestul profesorilor. La scurt timp după protest, Ministerul Educației a anunțat că retrage proiectul.

