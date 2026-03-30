Ce aduce iradierea în tratamentul unei boli grave a bărbatului

În cancerul de prostată, radioterapia este o opțiune majoră de tratament, folosită fie cu intenție curativă, fie pentru controlul bolii în anumite stadii. Alegerea ei depinde de stadializare, de scorul de risc, de vârstă, boli asociate și de preferințele pacientului, după o evaluare completă. Aflăm mai mult despre radioterapia pentru cancerul de prostată de la Dr. Beatrice Anghel, medic primar radioterapie.

Cancerul de prostată are forme cu evoluție lentă, dar și variante agresive, motiv pentru care planul terapeutic trebuie personalizat. În cancerul de prostată, evaluarea include testul PSA, biopsia cu rezultat histopatologic, imagistică dedicată și aprecierea extensiei locale sau la distanță. În multe situații, radioterapia este asociată cu terapie hormonală, în special în formele de cancer de prostată cu risc intermediar-înalt, deoarece combinația poate crește controlul bolii. Monitorizarea pe termen lung urmărește răspunsul biologic și toleranța la tratament.

Radioterapia stereotaxică pentru cancerul de prostată este o formă de iradiere cu doză mare pe ședință, livrată cu precizie înaltă într-un număr redus de fracții, în cazuri selectate. În radioterapia stereotaxică pentru cancerul de prostată, planificarea este riguroasă, deoarece mișcările interne și proximitatea structurilor sensibile (vezică, rect) pot influența siguranța. Selecția pacientului ține cont de stadiu, anatomie și de riscul de toxicitate, iar protocoalele includ măsuri de control al poziției și al organelor din vecinătate. Scopul este un control local eficient, cu un tratament mai scurt, fără a compromite criteriile de siguranță.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

