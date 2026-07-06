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Intervenții chirurgicale moderne pentru afecțiunile oncologice digestive

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Dr. Bogdan Martian, medic primar chirurgie generală
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În cancerele tubului digestiv, intervenția chirurgicală este adesea doar una dintre etapele tratamentului. Rezultatul depinde de diagnosticul corect, de stabilirea extinderii bolii și de integrarea operației într-un plan complet. Aflăm mai mult despre chirurgia oncologică digestivă de la Dr. Bogdan Marțian, medic primar chirurgie generală.

Chirurgia oncologică digestivă urmărește îndepărtarea tumorii cu margini de siguranță și, atunci când este necesar, a ganglionilor din vecinătate. Intervențiile pot viza esofagul, stomacul, colonul, rectul, ficatul, pancreasul sau alte structuri digestive, în funcție de diagnostic. În chirurgia oncologică digestivă, momentul operației este ales în raport cu tratamentele sistemice sau radioterapia, atunci când acestea sunt indicate. Decizia este luată de o echipă multidisciplinară, pentru ca pacientul să primească tratamentul potrivit în ordinea potrivită.

Un exemplu important este cancerul colorectal, unde colonoscopia cu biopsie stabilește diagnosticul, iar investigațiile imagistice arată extinderea bolii. Tratamentul poate include intervenție chirurgicală, chimioterapie și, mai ales în cancerul de rect, radioterapie, în funcție de stadiu. În cancerul colorectal, depistarea într-un stadiu mai timpuriu crește șansele unui tratament cu intenție curativă. Urmărirea după tratament este necesară pentru depistarea recurenței și pentru controlul posibilelor complicații.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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