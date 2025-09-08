Live TV

Cum sunt evaluați ganglionii limfatici în cancerul de sân

dr_stefan_voiculescu

Atunci când o tumoră malignă se dezvoltă, există riscul ca unele celule tumorale să ajungă în circulația sanguină sau limfatică, dar și pe țesuturile sau organele din vecinătate. Ce înseamnă extensia ganglionară în cancerul de sân și cum evaluăm nodulii limfatici în această boală aflăm de la Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar chirurgie generală.

La femeile diagnosticate cu cancer de sân, stadializarea bolii trebuie să includă și o evaluare a ganglionilor limfatici, pe lângă investigațiile imagistice recomandate pentru a detecta prezența unor eventuale metastaze. În acest sens, ecografia este o investigație foarte utilă, deoarece este complet nedureroasă și neinvazivă, poate fi realizată în cabinetul de consultații și poate fi repetată oricând, furnizând informații valoroase privind posibila extensie a bolii pe cale limfatică.

Evaluarea ecografică a ganglionilor limfatici este utilizată apoi de medicul operator specializat în chirurgie la sân pentru a decide ce stații ganglionare trebuie rezecate în timpul intervenției chirurgicale oncologice. În funcție de rezultatul examenului histopatologic postoperator, poate fi necesară o reevaluare a fiecărui caz, eventual cu recomandarea unor tratamente ulterioare suplimentare.

