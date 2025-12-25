Live TV

Riscurile sezonului rece și importanța reacției rapide

Data publicării:
dr-cristian-pandrea
Dr. Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență

Perioada rece a anului aduce o creștere a numărului de prezentări medicale de urgență, generate de factori de mediu și vulnerabilități individuale. Prevenția și recunoașterea timpurie a simptomelor sunt esențiale pentru evitarea complicațiilor. Despre urgențele din sezonul rece și despre ce trebuie să facem în astfel de situații aflăm mai mult de la Dr. Cristian Pandrea, medic primar medicină de urgență.

Infecțiile respiratorii sunt printre cele mai frecvente probleme din sezonul rece, afectând atât copiii, cât și adulții. Transmiterea facilă și variația formelor clinice impun o atenție sporită la simptomele inițiale. Infecțiile respiratorii netratate corespunzător pot evolua spre complicații severe, mai ales la persoanele cu boli cronice. Evaluarea medicală timpurie este esențială pentru un management eficient al pacienților cu infecții respiratorii.

Hipotermia apare atunci când organismul nu mai poate menține temperatura corporală normală, în special în condiții de expunere prelungită la frig. Această urgență medicală afectează frecvent persoanele vârstnice, copiii și indivizii cu patologii asociate. Recunoașterea rapidă a semnelor de hipotermie permite intervenția promptă și prevenirea consecințelor grave. Educația și măsurile de protecție sunt esențiale în sezonul rece.

