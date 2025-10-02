Tratamente moderne pentru endometrioză

Afecțiune tot mai frecvent diagnosticată în ultimii ani, endometrioza se manifestă prin dureri pelvine și tulburări menstruale la femeile de vârstă fertilă, cu un impact important asupra calității vieții. Cum se stabilește diagnosticul de endometrioză, care sunt opțiunile de tratament și ce rol are intervenția chirurgicală aflăm de la Dr. Ciprian Morariu, medic primar obstetrică-ginecologie.

Endometrioza este o afecțiune ginecologică cronică, în care țesut asemănător mucoasei uterine este prezent în afara cavității uterine, cel mai frecvent la nivelul ovarelor, trompelor uterine sau în pelvis. Această dezvoltare anormală determină inflamație, dureri pelvine cronice, tulburări menstruale și, în multe cazuri, infertilitate, afectând semnificativ calitatea vieții pacientelor. Diagnosticul de endometrioză este adesea întârziat, din cauza simptomelor variabile și uneori nespecifice, motiv pentru care evaluarea atentă de către medicul ginecolog este esențială.

Tratamentul prin chirurgie pentru endometrioză este recomandat atunci când metodele medicamentoase nu controlează eficient simptomele sau când boala este avansată. Intervențiile se realizează, de regulă, prin tehnici minim invazive, precum laparoscopia, care permit identificarea și excizia leziunilor endometriozice, păstrând totodată funcția reproductivă atunci când este posibil. Tratamentul modern are ca obiectiv atât ameliorarea durerii și a altor manifestări, cât și îmbunătățirea fertilității, contribuind la o viață activă și echilibrată pentru paciente.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.