Capitala Franței are o soră în Oltenia, aproape de Pitești. Tot Paris se numește. E un fost sat întins pe trei ulițe și câteva poteci, trecut în actele comunei Optași - Măgura. Nu are cabaret, nu are cafenele, nu are muzee. La intrare, parizienii-olteni și-au pus propriul Turn Eiffel, iar strada mare este alintată Champs Elysee.

Parisul oltenesc e ascuns de lumea largă. De la strada principala care duce-n Slatina, de la Pitești, treci de un grătar non-stop, faci la stânga și dai de opt ași înfipți. Sunt blazonul comunei Optași, așa că până-n Paris nu mai e mult. Ții drumul drept și unde vezi om, oprești și întrebi:

- Să trăiți! Cum ajungem și noi la Paris?

- În față, drept! ne îndrumă un localnic.

***

- Păi de ce vreți să vă duceți? ne întreabă o femeie.

- Avem o treabă acolo. Vrem să vizităm ceva!

- Păi nu e așa frumos, că este peste o apă, spune ea, mirată.

Parisul oltenesc are Turn Eiffel la intrare

Parisul oltenesc există. Are Turn Eiffel la intrare și numele trecut pe blazon: stindard franțuzesc din tablă.

La câțiva pași, pe marginea șoselei, parizianca... Maricica își plimbă gâștele.

- Bine ați venit în Parisul nostru!

- Bine v-am găsit, doamnă! Gâște de Paris sunt astea!

- Da, astea sunt... E ceva special!

- Sunteți pariziancă!

- Nu domnule, eu sunt moldoveancă!

Maricica s-a stabilit în Parisul oltenesc acum 47 de ani. Prin căsătorie.

Opt ași aduc tihna la Optași

Blazonul comunei Optași din județul Olt este reprezentat, la propriu, de opt ași Foto: captură video

După gardurile de uluci, înșirate pe ulițe, parizienii de la Optași nu par avuți, dar nici sărăci. Sunt veseli, trăiesc în tihnă și își alintă strada mare... Champs Elysee.

- Asfalt să ne facă și nouă, de acolo, până unde se vede verdeața aia, își mărturisește o localnică dorința cea mare.

- Aici n-a fost asfalt niciodată!?

- Nu! Așa a fost: piatră!

- Păi și Primăria nu vă aduce asfalt aici?

- O să ne aducă!

- Sunteți, totuși, la Paris, vorba aia!

- Și normal! Suntem pe „Șanselize” (Champs Elysee - n.r.), aici. Ăsta, aici, până la capăt... Șanselize!

Pe Champs Elysee-ul din Parisul optașilor și-n împrejurimi e, mai mereu, liniște patriarhală.

- Vin turiști aici, la Paris?

- Nu, aici nu vin!

- Ce putem vedea aici în Paris?

- Păi ce-ați văzut în partea ailaltă. Că încoace nu mai e nimic.

Din când în când, în peisaj miaună pisicile. Și trec zgomotoși... vărzarii: „Varză! Varză! Hai la varză! ... Varză! Varză! Hai la varză!”

Cu colivă, la Notre-Dame-ul local

Parisul oltenesc n-are catedrală, dar parizienii lui au făcut Notre-Dame din bisericuța lor. Și le e destul.

- Hai, Iulianăăă!

- Gata, gata!

- Hai repede să te pozezi! Vino încoace!

- Bună dimineața!

- Bună dimineața!

- Ce faceți, doamnelor parizience?

- Uite, plecăm la biserică, la slujbă!

- Două parizience la biserică!

- Da, da! Acolo! Fără Dumnezeu nu putem, mami, trăi!

- Vă mulțumim frumos, sănătate!

Le sună mobilele în buzunar:

- Al tău sună? Că și-al meu sună!

Parizienii din Oltenia și-au votat primarul cu peste 90 la sută

La final de poveste îi facem loc... primarului Parisului oltenesc.



- Pot să spun că sunteți primarul Parisului?

- Da, între ghilimele, sunt și primarul Parisului, spune Marin Scurtu, primarul comunei Optaşi-Măgura din județul Olt.

- V-au votat parizienii?

- Haha. Pot să zic că 90 și ceva la sută!

- De câte ori ați fost în Parisul franțuzesc?

- Niciodată!

- Nu pot să cred!

- Nu am fost niciodată!

- De ce?

- Pentru că nu prea sunt umblăreț.

Lucrează-n Primărie de 32 de ani, iar de 20 e primar. El a decis montarea așilor și tot el a pus Turnul Eiffel la intrarea-n Parisul local.

- Vine turistul aici! Ce vede?

- Poate să vadă Turnul Eiffel, poate să vadă cum avem noi acolo un Champs Elysee, unde este un magazin, unde avem biserica Adormirea Maicii Domnului, care zicem noi că-i catedrala Notre-Dame.

- Șampanie nu faceți aici!?

- Șampanie nu! Că viile care au fost aici, cum s-a ales praful peste tot, trebuia să se aleagă și la noi.

Locul nu este marcat pe nicio hartă, dar primarul promite că-n curând Parisul de la Optași va fi vizibil pe Google Maps!