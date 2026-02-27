O comună din județul Olt nu are canalizare și nici asfalt, dar cheltuielile pe asistența socială în caz de invaliditate se ridică la 60% din buget, conform datelor Ministerului de Finanțe. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Olt a început reevaluarea tuturor persoanelor cu dizabilități din comuna Ștefan cel Mare.

Peste jumătate din bugetul comunei din Olt se duce la posesorii de certificate de invaliditate.

Locuitor: Că am și eu o pensie de handicap. Soțul tot de handicap a avut. 4 milioane și 900. Am accident vascular la cap. Cu inima, cu probleme…Și m-a băgat la gradu.. aproape la 2 m-a băgat.

Reporter: De cât timp primiți bani pentru handicapul ăsta?

Locuitor: Sunt vreo 9 ani!

Reporter: Multă lume e aici cu certificat de handicap.

Locuitor: Ce… Sunt unii care sunt bine, domne, ca să-ți spun.

Reporter: Adică?

Locuitor: Unii sunt bine și primesc bani.

Reporter: Adică sunt oameni aici care sunt sănătoși și iau?

Locuitor: Sunt și mai bine, am înțeles, și primesc o sumă de bani.

Reporter: Dar cum pot?

Locuitor: Dacă s-au dus la doctor și i-au găsit că sunt bolnavi...

Locuitor: Și la noi sunt mulți handicapați care.. Uite, asta, vecina, are pensia ei, pensie, și are ajutor de ăsta de handicap.

Reporter: Păi ce handicap are?

Locuitor: Păi nu știu, că ea are grijă de o babă, mai încolo, la câteva case, și mai are grijă de unul la șosea. E handicapată, dar poate să se ducă să facă treabă!

Reporter: Și ce handicap i-a băgat?

Locuitor: Păi de unde să știu? Dar mulți, sunt mulți așa. Nu e numai ea. Satul aici, tot, e de handicapați.

Reporter: Și sunt sănătoși?

Locuitor: Și.. Ei fac treabă.

Reporter: Cum e posibil?

Locuitor: E posibil. La unii este, la unii nu este.

Reporter: Păi cine-i ajută?

Locuitor: Păi, îi ajută. Cine poate!

Locuitor: Ascultă ce-ți spun: fără bani nu se duce nimeni! Că nu poți tu, să vin eu, să-mi faci tu mie … Și la un doctor! Doctorii acum… dar cică mai iau și-un ban, că mai iau și ei mită… Mai înainte, dai o găină, dai ouă, dai brânză… Păi de unde? Dai bani! Fără bani, unde te duci?

Reporter: Și cât era un certificat din ăla?

Locuitor: Păi nu știu. Că ăștia care au făcut… Cică.. cam cu ce să-i dai și ăleia că se duce, cam la 30 de milioane!

Locuitor: Păi, la Slatina! Că plătești și pe ăla, drumul, să te ducă, să te aducă. Îți făcea dosarul și îl trimitea la Slatina. Dacă ești bolnav, dacă ești cu picioarele, dacă ești cu capul…

Reporter: Și majoritatea cu ce au? Cu capul, cu picioarele, cu ce?

Locuitor: Cu picioarele, cu capul, buni de muncă… Că, zice: sunt chior! Păi, cum ești chior și matale vezi literele ălea să citești?

Viceprimarul comunei Ștefan cel Mare, Oprea Diaconu, susține că localitatea nu sunt mulți locuitori care beneficiază de ajutor social sau care primesc bani de pe urma certificatelor de handicap.

Viceprimar: „Cum considerați dumneavoastră că merg bani la ajutoare sociale? Avem 20 de inși la ajutorul social. Persoanele cu handicap de gradul unu afectează foarte mult, cu însoțitor. Păi, nu știu exact. Să fie 20, 30, nu știu. Deci nu știu cifră clară”.

Totuși, directorul general adjunct al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, Robert Munteanu, a precizat că în comuna sunt peste 250 de persoane cu handicap și că a început reevaluarea tuturor.

„Avem în comuna Ștefan cel Mare cu grav, cu asistent. Gravul știți că este grav simplu, fără asistent personal, și este grav cu asistent personal. Eu am gradul unu - 160 de persoane. Acestea sunt cele care apasă pe bugetul bugetul local, să zicem”, a afirmat acesta.

Întrebat despre câte persoane este vorba în total, Robert Munteanu a precizat: „Am în total grade de handicap, dacă vă ajută: 257, 160 la gradul unu, 90 la gradul doi, la gradul trei, 7. Este greu să presupunem noi că este ceva ilegal. Ar însemna să intrăm peste punctul de vedere medical”.

Conform datelor Ministerului de Finanțe, Primăria Ștefan cel Mare din Olt a plătit anul trecut către asistența socială în caz de invaliditate 60% din buget.

