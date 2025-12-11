Live TV

Război între două instituții la Agricultură. O agenție refuză de 17 ani să desființeze stațiuni de cercetare. Angajați, doar șefi

Foto: Captură video Digi24
Director care refuză interviul și promite că răspunde în scris. Nu s-a întâmplat nici asta Stațiunile de cercetare, în ruină. Angajați, doar directorul și un contabil care calculează pierderile și salariile celor doi De vină ar fi legea. Ministru: „Mai trebuie o reglementare"

Război între două instituții ale Ministerului Agriculturii. Agenția Domeniilor Statului refuză de 17 ani să pună în aplicare o lege prin care este obligată să preia 12 institute și stațiuni de cercetare de la Academia de Științe Agricole și Silvice. ADS a fost dată în judecată de Academie și a pierdut procesul fiind obligată de Instanță să plătească o penalitate de o mie de lei pentru fiecare zi de întârziere. Suma a ajuns astăzi la peste două milioane de lei. Ignorând hotărârile judecătorești ADS refuză să plătească, iar Academia a cerut executarea silită. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la Stat.

În 2009, Parlamentul a votat o lege prin care Agenția Domeniilor Statului, pe scurt ADS, prelua în subordine de la Academia de Științe Agricole și Silvice, pe scurt ASAS, un număr de 12 institute și stațiuni de cercetare care nu mai aveau activitate. Scopul era ca, cele care mai puteau fi salvate să fie transformate în societăți comerciale ale statului, iar restul să fie deființate. Au trecut de atunci 17 ani, iar legea nu a fost niciodată pusă în aplicare.

Ioan Jelev, președinte interimar ASAS: Noi am făcut, vă spun, avem metri cubi de intervenții la minister, la ADS, pentru a se pune în practică această lege.
Reporter: Și, domnule Jelev, de ce nu se întâmplă, de ce Dumnezeu nu se întâmplă de ani de zile?
Ioan Jelev: Vă spun sincer că nici noi nu avem o explicație.

ASAS dă în judecată ADS, iar în 2017, Înalta Curte de Casație și Justiție decide definitiv că ADS trebuie să respecte legea și să preia unitățile de cercetare. Șefii Agenției și cei din ministerul Agriculturii refuză să pună în aplicare decizia judecătorilor. Trei ani mai târziu, în 2020, ASAS apelează la un executor judecătoresc, iar Instanța obligă ADS să plătească Academiei penalități în valoare o mie de lei pentru fiecare zi de întârziere. Conducerea ADS refuză să plătească, iar când datoria a depășit 300 de mii de lei, ASAS a mers din nou în Instanță, iar judecătorii au obligat din nou ADS să plătească penalitățile. Și, din nou șefii ADS au ignorat și această decizie. Într-un final, ASAS apelează la un executor judecătoresc pentru a recupera banii. În acest moment, suma provenită din penalități au ajuns la peste două milioane de lei și continuă să crească cu fiecare zi care se scurge. Ministrul Agriculturii nu vede nicio problemă, și nici nu consideră că ar trebui plătiți acești bani chiar dacă există o decizie a Instanței.

Florin Barbu, ministrul Agriculturii: Da, dar nu trebuie să ducem niște bani de la bugetul de stat sau venituri colectate la bugetul de stat către ASAS.

Director care refuză interviul și promite că răspunde în scris. Nu s-a întâmplat nici asta

Agenția Domeniilor Statului este condusă acum de Cătălin Tutilescu, fost comisar șef al Gărzii de Mediu Mehedinți și pentru scurt timp secretar de stat la ministerul Muncii în timpul Guvernului PSD condus de Viorica Dăncilă. I-am solicitat un interviu însă a refuzat categoric fără nicio explicație.

Reporter: Aș dori un foarte scurt interviu și cu dumneavostră pe subiectul acesta.
Cătălin Tutilescu, director general ADS: Să știți că nu pot să dau, vă rog să mă înțelegeți, nu pot să dau, dar vă trimit în scris, toate infromațiile, vi le trimit în scris.
Reporter: Dar de ce nu puteți să dați interviu?
Cătălin Tutilescu: Nu, nu, o să vă dau în scris.
Reporter: Aveți un argument, un motiv pentru care nu puteți da un interviu?
Cătălin Tutilescu: O să vă dau în scris.

Evident că nu ne-a răspuns nici în scris deși termenul legal de 10 zile a fost depășit.

Ioan Jelev, președinte interimar ASAS: Au fost nenunărate ședințe, afară de procesele astea în prealabil, și întâlniri, și tot timpul se găsește câte o rezervă, uneori inexplicabilă, alteori, v-am mai spus, s-a ridicat chestiunea asta cum că ar fi o problemă cu preluarea clădirilor, că ADS-ul are numai terenuri.

Stațiunile de cercetare, în ruină. Angajați, doar directorul și un contabil care calculează pierderile și salariile celor doi

Cele 12 institute și stațiuni de cercetare care ar fi trebuit preluate de ADS în 2009, nu se aflau nici atunci într-o stare prea bună. Acum sunt toate în ruină. Un exemplu este Institutul de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje. Din cei o mie de angajați câți erau în anii 90, au mai rămas doi: directorul general și contabilul. Cele peste 2.000 de hectare de pământ ale Institutului au fost luate de stat și concesionate unui privat. Institutului i-au mai rămas doar clădirile. Izolate în mijlocul câmpului și fără nicio utilitate.

Florica Mardare, director general ICITID: Avem arhiva de personal, avem închiriate și pe prestări servicii două imobile către terți și se încasează undeva la șase, șapte mii de lei.
Reporter: Pe lună.
Florica Mardare: Deci avem contabilitate, declarații depunem, balanță, bilanț.

În Fundulea, județul Călărași, am găsit ceea ce a fost o dată Stațiunea de Cercetare pentru Plante Medicinale și Aromatice. Nu am putut intra. Terenul din jur aparține unui privat iar accesul este interzis. Imaginile filmate cu drona arată însă dezastrul: clădiri aflate într-o avansată stare de degradare, care se prăbușesc câte puțin în fiecare zi.

De vină ar fi legea. Ministru: „Mai trebuie o reglementare”

După 17 ani în care ADS a refuzat să respecte legea, actualul ministru al Agriculturii pare să fi găsit și o explicație. De vină este tocmai legea, pentru că ar fi incompletă și trebuie noi clarificări legislative.

Reporter: Aveți legea, legea spune clar că...
Florin Barbu, ministrul Agriculturii: Nu, mai trebuie o reglementare, este dată de ministerul Jutiției o reglementare, din punct de vedere juridic și patrimonial cum trebuie să treacă, pentru că anumite situații juridice sunt așa, clădirea se află la o instituție, terenul de sub se află la o instituție.

Când vor fi gata noile reglementări, nu se știe. Poate totuși nu vor aștepta alți 17 ani. Cert este că deși nu mai au nicio activitate, cele 12 institute și stațiuni de cercetare continuă să existe în acte, iar datoriile lor să crească. Acum, suma a ajuns la aproape 46 de milioane de lei.

