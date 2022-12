Statul la Stat. Zeci de localități nu au primar pentru că Guvernul refuză să organizeze alegeri. Care e miza politică

Peste jumătate de milion de români, din 53 de localități nu au, în acest moment, un primar care să îi reprezinte. Funcțiile s-au vacantat, iar Guvernul refuză fără nicio explicație să organizeze alegeri parțiale, încălcând grav un drept fundamental: acela de a alege și a fi ales. Autoritatea Electorală Permanentă vine cu o scuză bizară și spune că legea nu ar prevedea clar ce instituție trebui să organizeze alegerile. „Sunt doar trei și nu e greu de ghicit”, le transmit guvernanților specialiștii în legislația electorală. Aceștia atrag atenția că la mijloc sunt doar interese politice. Deși Executivul încalcă legea cu bună știință, nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că, în actul normativ, nu sunt trecute și sancțiuni. Urmăriți un nou episod al campaniei Statul la stat.

Pentru început ne oprim în comuna Șoldanu din județul Călărași. Fostul primar și-a pierdut funcția după ce instanța l-a declarat incompatibil. Spre surprinderea noastră, îl găsim într-un birou improvizat din placaje la parterul căminului cultural. Primăria fucționează deocamdată aici, pănă se termină construcția sediului nou.

-Noi, în momentul actual, acestă clădire este de fapt..., nu, filmați?

-El filmează acum, așa e

-Haideți să mergem într-un loc mai...

-Mai frumos.

-Haideți să facem ceva frumos, îl chemăm și pe domnul vice cu atribuții de primar și facem un material împreună. Nu e bine?

-Cum vreți, da, da.

Fostul primar, acum funcționar în cadrul instituției, ne poftește în fostul său birou de la etaj. În câteva minute ajunge într-un suflet și viceprimarul devenit peste noapte primar.

-Care este sentimentul pe care îl aveți când veniți la job, că sunteți administrator public acum al localității și în loc să veniți aici în biroul de sus, vă duceți în biroul impovizat de jos?!

-Pot să vă răspund eu la această... Noi nu facem diferențe

-Păi l-am întrebat pe dânsul cum se simte, adică o chestie personală, îmi spuneți și dumneavoastră imediat.

-Eu să vă spun sincer nu am nicio problemă, sunt în acestă echipă și toată experiența mea să o pun în slujba acestei comune.

După ce domnul Geambașu a pierdut funcția, iar domnul Mustățea a devenit primar, și-au dat seama că noul edil are mare nevoie de consiliere și a primit postul de adminsitrator public al localității.

-Dânsul este un om receptiv, ascultă nu numai de mine și de domnul secretar general și de colegi, fiind și dânsul la început acum, vă dați seama că nu are atât de multă experință să poată să ducă aceste proiecte la finalizare, dar noi, echipa puternică din spatele dumnealui, împreună cu consiliul local, așa cum a zis și dânsul, îl susținem din toate punctele de vedere, sută la sută, să câștigăm aceste alegeri.

-Deci practic tot dumneavostră conduceți, dar prin dânsul.

-Nu conduc eu, noi suntem o echipă, ne consultăm în fiecare dimineață, stăm 5-10 minute de vorbă, de planul pe care îl avem în fiecare zi.

*

-Nu-i ales, că nu s-a votat, dar doi ani nu moare nimeni. Și dacă rămânea celălalt în continuare ce se întîmpla?

-Eu știu?

-Păi?

-Hai să fim sinceri, ce se întâmpla? Ori ăla, ori ăla, o să îmi dea cineva ceva în plus la pensie mie? Nu îmi dă nimeni, domnule.

*

-Nici nu mă interesează.

-Nu vă interesează?

-Nu.

-Deloc?

-Deloc. Că nu ne face nimic.

-Păi nu dumneavostră i-ați votat, doamnă.

-Păi i-am votat, ce era să le facem, nu trebuia să votăm pe cineva?

-Păi ar trebui să vă intereseze, nu?

-Nici atât nu mă interesează.

Traversăm în județul Giurgiu și ajungem în localitatea Grădinari. Aici, vicele Petrică Ștefan s-a trezit pe nepusă masă primar după ce fostul ediul a demisionat.

-Am semnătura electronică, am decizia prefectului, deci pot..., am prerogativele unui primar ales.

-Cum vă simțiți dumneavostră în postura asta?

-Neales. E puțin mai greu, pentru că oamenii au ales pe cineva și s-au trezit cu altcineva.

Nu știe de ce Guvernul tot amână organizarea de alegeri parțiale, dar spune că lui personal îi convine situația.

-V-ați dori să se organizeze?

-Din punctul de vedere al comunei Grădinari, nu prea, deoarece aș avea și eu timp să fac ceva vizibil pentru comuna în vederea viitoarelor alegeri, dacă vreau să candidez și dacă voi fi propus și voi avea susținerea de a candida din partea grupului meu.

*

-E bun viceprimar, este un băiat ales, un băiat pregătit.

-Păi nu e ales.

-Nu, e un băiat ceva aparte, așa.

*

-Era mai bine să fie ales decât vice...

-Cred că era mai bine, cred că îl trăgea burta să facă și mai mult.

În toate aceste localități, Guvernul ar fi trebuit să organizeze alegeri parțiale pentru primari, în termen de 90 de zile de la vacantarea funcțiilor. Nu a făcut-o. Explicația este absolut halucinantă. În lege nu s-ar specifica ce instituție din România trebuie să demareze procedurile privind organizarea scrutinului.

Florin Mitulețu, președinte AEP: Codul adminitrativ spune autoritățile cu competență în materia electorală. Or, la acest moment nefiind o autoritate clară în codul administrativ care să demareze procedurile, nimeni nu știe care este acea autoritate care ar trebui să inițieze un proiect de hotărâre de guvern.

Cu alte cuvinte, Autoritatea Electorală Permanentă se spală pe mâni și spune că nu se poate ocupa DECÂT de organizarea alegerilor la termen, NU și a celor parțiale, atâta timp cât în Codul administrativ nu este trecut negru pe alb numele instituției. Fals, susține Daniel Suciu, fostul ministrul social democrat al dezvoltării care a promovat în 2019, prin Ordonanță de Urgență, Codul administrativ.

Daniel Suciu, deputat PSD: Evident că se pot organiza alegeri. Sunt trei instituții mari și late care se ocupă de organizarea alegerilor. Prefectura constată că nu mai există un primar sau un consiliu local, taransmite această situație către Autoritatea Electorală Permanentă, în fiecare lună se face acest lucru, iar AEP trimite mai departe către Guvern, nu există un vid legislativ pe acest subiect.

Septimius Pârvu, expert în legislație electorală: Poate AEP ar trebui să se uite și pe propria lege de funcționare care ne spune că organizează alegerile locale parțiale. Avem aceste două legislații care combinate ne spun că AEP are un rol.

Prin refuzul de a organizarea scrutinul, Guvernul încalcă legea cu bună știință anulând românilor un drept fundamental, acela de a alege și de afi ales. Specialiștii atrag atenția că totul ar putea fi doar un joc cu miză electorală între PNL și PSD.

Septimius Pârvu, expert în legislație electorală: Este posibil ca de fapt PSD să aibă un scces mult mai mare în aceste localități și posibil ca Guvernul în acest moment să nu aibă un interes foarte direct pentru a organiza alegerile parțiale.

Am cerut un punct de vedere și Guvernului. Ni s-a transmis doar că analizează situația. Și în luna octombrie, purtătorul de cuvânt al instituției evita să dea un răspuns clar la întrebările jurnaliștilor.

Dan Cărbunaru, purtător de cuvânt al Guvernului : În urma prezentării acestei situații urmează să anunțăm decizia în acest sens.

Reporter: În cât timp? Adică există un termen limită, asta am vrea să știm, este ceva este legal ce se întâmplă sau ilegal?

Dan Cărbunaru: Pot să vă spun că de îndată ce decizia va fi luată o să o comunicăm.

Deși Executivul încalcă legea, nimeni nu poate fi tras la răspundere pentru că, ați ghicit, politicienii care au scris actul normativ au avut grijă să nu treacă nicio sancțiune. Astfel, zecile de primării din țară vor continua să fie conduse de viceprimari și, cel mai probabil, cetățenii vor avea posibilitatea să își alegă noii primari abia în 2024 când vor fi organizate alegeri la termen.