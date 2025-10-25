Accident grav în Munții Făgăraș: Doi oameni au murit după ce au căzut în gol câteva sute de metri

Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

ACTUALIZARE 20.30 Cei trei bărbaţi care au alunecat sute de metri pe o pantă abruptă din zona Vârfului Netedu, din Munţii Făgăraş, sunt din Ploiești. Unul a supravieţuit, iar doi dintre ei, cu vârste de 35, respectiv 50 de ani, au decedat, trupurile lor fiind încă pe munte deoarece nu au putut fi recuperate de salvatorii montani, a declarat, pentru Agerpres, directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

"Toţi trei erau bărbaţi din Ploieşti, cei doi (decedaţi n.r.) au 35, respectiv 50 de ani", a precizat Dan Popescu.

Potrivit acestuia, singurul dintre cei trei care a supravieţuit, tot un bărbat din Ploieşti a fost recuperat de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan. "Starea lui nu era gravă, după ce a fost preluat de elicopter, el a plecat spre maşina lui aflată în Căldarea Bâlea".

Salvatorii montani vor încerca duminică să recupereze trupurile celor doi turişti decedaţi în Munţii Făgăraş.

""Din cauza terenului extrem de dificil şi a condiţiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operaţiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât şi aerian, în funcţie de evoluţia vremii. Din primele informaţii, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condiţiile de iarnă din zonă. Vom reveni cu detalii privind acţiunea de mâine", a anunţat Dan Popescu.

ȘTIRE INIȚIALĂ „Astăzi, trei persoane au alunecat de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpăşelului. Una dintre acestea a reuşit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă, suferind leziuni incompatibile cu viaţa. Persoana aflată în viaţă a fost recuperată de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, şi transportată în siguranţă la Bâlea Lac. La locul accidentului a coborât un salvator montan care a constatat decesul celorlalte două persoane”, a precizat Dan Popescu, citat de Agerpres.

Potrivit directorului Salvamont Sibiu, nu au putut fi recuperate trupurile celor două persoane decedate, din cauza condiţiilor meteo de pe munte, operaţiunea urmând să fie reluată duminică.

„Din cauza terenului extrem de dificil şi a condiţiilor meteorologice, acestea nu au putut fi recuperate astăzi prin troliere. Operaţiunea de recuperare va fi reluată mâine, atât terestru cât şi aerian, în funcţie de evoluţia vremii. Din primele informaţii, persoanele implicate nu erau echipate corespunzător pentru condiţiile de iarnă din zonă. Momentan nu se cunosc vârstele şi alte date de identificare ale acestora. Vom reveni cu detalii privind acţiunea de mâine”, a declarat Dan Popescu.

Editor : A.P.