Accident pe Valea Oltului, la Călimănești: două mașini s-au ciocnit, o victimă încarcerată, una pe asfalt. Traficul e blocat

Două maşini s-au ciocnit, sâmbătă, pe DN 7, în judeţul Vâlcea, două persoane fiind rănite. O victimă este încarcerată, iar cealaltă proiectată pe carosabil. Traficul este oprit la Călimăneşti.

„Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că pe DN 7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, oraş Călimăneşti, judeţul Vâlcea, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme”, anunţă, sâmbătă, Centrul Infotrafic.

În urma impactului au rezultat 2 victime, una fiind încarcerată, iar cealaltă proiectată pe carosabil.

Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, valori de trafic fiind în creştere.

Se estimează reluarea circulaţiei în jurul orei 10:00.

Editor : B.E.