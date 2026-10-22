Circulaţia rutieră este blocată, joi după-amiază, pe Drumul Naţional 7 – Valea Oltului, în urma unui accident rutier în care sunt implicate un autoturism şi un un autotren, relatează News.ro.

Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul la kilometrul 204 al Drumului Naţional 7, pe raza localităţii Brezoi.

Primele date de la faţa locului arată că în eveniment au fost implicate un autocamion şi un autoturism.

Centrul Infotrafic precizează că o persoană a fost rănită, fiind încarcerată.

„Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenţia echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 19:00”, arată Centrul Infotrafic.

Editor : Liviu Cojan