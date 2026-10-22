Foto Trafic rutier blocat pe Valea Oltului, în urma unui accident rutier. O persoană, încarcerată Data publicării: 22.10.2026 18:24 În accident au fost implicate un autoturism şi un un autotren. Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Circulaţia rutieră este blocată, joi după-amiază, pe Drumul Naţional 7 – Valea Oltului, în urma unui accident rutier în care sunt implicate un autoturism şi un un autotren, relatează News.ro. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vâlcea, evenimentul rutier s-a produs la kilometrul la kilometrul 204 al Drumului Naţional 7, pe raza localităţii Brezoi.Primele date de la faţa locului arată că în eveniment au fost implicate un autocamion şi un autoturism.Centrul Infotrafic precizează că o persoană a fost rănită, fiind încarcerată.„Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de mers pentru a permite intervenţia echipajelor specializate. Se estimează reluarea normală a circulaţiei după ora 19:00”, arată Centrul Infotrafic. Editor : Liviu Cojan Etichete: accident tir valea oltului trafic blocat autoturism autotren brezoi persoana incarcerata Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Luca Niculescu, după prima ședință de Guvern: „În aproape șase luni de criză politică... 2 Traian Băsescu, despre cine va fi de fapt „şeful real al miniştrilor”: „Va obține tot ce... 3 „Soluția” lui Traian Băsescu pentru ca AUR să nu treacă de 30% în alegeri 4 După întâlnirea Putin-Witkoff în Rusia, Kremlinul face un anunț privind negocierile de... 5 Șoșoacă cântă prohodul UE la televiziunea lui Putin și spune că cei care au devastat...