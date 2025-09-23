Live TV

Șeful Armatei Române a vorbit cu omologul său ucrainean. Despre ce au discutat cei doi

Oleksandr Sîrski și Vlad Gheorghita. Sursa foto: Facebook.

Șeful Armatei Române a avut o conversație telefonică cu omologul său din Ucraina. Oleksandr Sîrski a anunțat printr-o postare pe rețelele sociale că cei doi au discutat despre încălcările spațiului aerian al României de către dronele Rusiei și posibilitatea aprofundării cooperării dintre București și Kiev.

„Am avut o conversație la telefon cu șeful Statului Major al Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad. Am discutat despre situația actuală din zona frontului și despre lucrurile vitale de care are nevoie armata ucraineană. Am discutat alte aspecte de interes reciproc, în special în contextul cooperării în privința combaterii amenințărilor legate de traversarea frontierei româno-ucrainene de către mijloacele aeriene ale agresorului rus”, a anunțat șeful soldaților ucraineni pe Facebook. 

 

„O dronă Geran folosită de Federația Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns în spațiul aerian al României sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18.05 și a fost interceptată de două aeronave de luptă F-16, care executau o misiune de patrulare aeriană în nordul Dobrogei.

Drona a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la NE de Chilia Veche spre SV de Izmail, și a părăsit spațiul aerian național în dreptul localității Pardina, îndreptându-se către Ucraina”, a precizat MApN duminică, într-un comunicat.

