O autoutilitară a lovit o căruță, vineri seară, în judeţul Iaşi, cinci persoane fiind implicate. Doi bărbaţi au murit.

„În această seară, în urma unui apel la numărul unic de urgenţă 112, echipajele de intervenţie au fost direcţionate în comuna Scânteia, unde s-a produs un accident rutier în care au fost implicate o căruţă şi o autoutilitară”, anunţă, vineri seară, ISU Iaşi.

Doi bărbați au murit. Este vorba despre un bărbat de 50 de ani şi unul de 21 de ani.

În urma impactului au rezultat cinci victime, două decedând în urma impactului.

Forţele de intervenţie au acţionat pentru acordarea primului ajutor victimelor rămase în viață, stabilizarea acestora şi transportul către unităţi spitaliceşti.

„Din nefericire, calul care tracta atelajul hipo a fost găsit mort la locul evenimentului”, a transmis sursa citată.

Editor : Liviu Cojan