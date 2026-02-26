Live TV

Video Afacere fictivă cu struți în Vâlcea: client înșelat după ce a plătit mii de lei pentru păsări pe care nu le-a mai primit

Data publicării:
struti
FOTO: Getty Images

Polițiștii din județul Vâlcea au demascat o înșelăciune cu struți scoși la vânzare doar în mediul online. Un tânăr a fost reținut după ce ar fi încasat 4.300 de lei de la un bărbat din Harghita pentru șapte păsări pe care nu le deținea. Polițiștii au recuperat prejudiciul și continuă cercetările în acest caz.

Potrivit autorităților, bărbatul de 46 de ani din localitatea Gheorgheni a comandat, în luna mai a anului trecut, șapte struți de pe o platformă online, unde fusese publicat un anunț de vânzare. Pentru a asigura tranzacția, acesta a plătit un avans de 4.300 de lei.

După efectuarea plății, păgubitul nu a mai primit păsările și nici nu a mai reușit să ia legătura cu presupusul vânzător. În urma plângerii depuse, polițiștii au demarat cercetări și au stabilit că tânărul din Vâlcea care pretindea că vinde struții nu deținea, în realitate, astfel de păsări.

Suspectul a fost reținut și este cercetat pentru înșelăciune. Prejudiciul a fost recuperat de polițiști și urmează să fie restituit bărbatului din Gheorgheni.

Oamenii legii atrag atenția celor care fac cumpărături online să verifice cu atenție identitatea vânzătorilor și autenticitatea anunțurilor și să evite plata integrală în avans, pentru a nu deveni victime ale unor astfel de fraude.

Citește și:

Fermierii înlocuiesc găinile cu struții. Povestea unui tânăr de 20 de ani din Bihor, care vinde 200 de pui pe an. „E o pasăre specială”

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Reacția lui Ilie Bolojan, după ce o diplomă de doctor a fost ruptă, în direct, la Digi24...
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
2
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
Russia Putin
4
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră...
Pastravarie
5
Un preot din Dolj a redirecționat apele unui pârâu și și-a făcut ilegal o păstrăvărie...
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Digi Sport
Neverosimil: și-a cerut iubita în căsătorie în fața unui stadion întreg, dar ce a urmat face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat cu mainile incatusate
Cutii cu bomboane, ouă și cafea – mita pentru care un procuror din Vâlcea a cerut închisoare. Judecătorii au respins dosarele
drum surpat in valcea
Alertă în județul Vâlcea. Un drum a fost închis circulației, după o alunecare de teren care a afectat șoseaua
brad bun
Situație scandaloasă în Vâlcea: Bradul de Crăciun din centrul unui oraș a fost tăiat din cimitir, de la mormântul unui localnic
Mănăstirea Cozia. Foto: Shutterstock
Mormântul lui Mircea cel Bătrân de la Mânăstirea Cozia a fost redeschis după un secol
masina politie politia rutiera
Accident pe Valea Oltului: traficul a fost blocat, semințe de floarea soarelui au fost împrăștiate pe șosea
Recomandările redacţiei
Silhouette profile of former U.S. President Donald Trump positioned on the left against a full-frame, waving Iranian flag, representing geopolitics, i
Prietenii lui Trump din Orientul Mijlociu nu vor să-l lase să le...
mamaia plaja litoral romanesc marea neagra
Planul Dianei Buzoianu pentru litoralul românesc: plaje mai aerisite...
Viktor Orban
Planul lui Orban de a-și revigora șansele electorale: lupta contra...
bancnote de 100 de lei pe o masa
Cât de realiste și eficiente sunt măsurile pentru relansarea...
Ultimele știri
Marco Rubio anunță „stabilitate strategică” între SUA și China înaintea vizitei lui Donald Trump la Beijing
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o relație bună cu SUA: „Alegerea nu ne aparține”
Rezultate LOTO - Joi, 26 februarie 2026: Reportul la Joker depășește 10,66 milioane de euro. La 6/49 a ajuns la peste 553.000 de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mercur retrograd în Pești din 26 februarie 2026. Secretele pot ieși la iveală
Cancan
Ce a făcut premierul Bolojan după ordonanțele de ieri. A fugit câteva ore din București pentru
Fanatik.ro
S-a băgat Mihai Rotaru peste Mirel Rădoi la Universitatea Craiova?! Dezvăluiri în interior: „Peste tot există...
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Giovanni Becali exultă după ce Mircea Lucescu stă pe bancă în barajul Turcia – România: “Dacă ne califică la...
Adevărul
România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Corina Dănilă, mesaj pentru soțul ei, cu care s-a căsătorit în secret: „Sufletul tău bun și blând e bucuria...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
După eliminarea din Champions League, Inter a ales între Chivu și Simeone și-i pune contractul pe masă
Pro FM
Dan Bălan, apariția care i-a îngrijorat pe fani: „Sper să nu sufere de vreo boală gravă!” Imaginile cu...
Film Now
O actriță din „Anatomia lui Grey”, criticată dur după ce l-a numit „bătăuș” pe Eric Dane: „Este lipsit de...
Adevarul
Cel mai mare tunel de autostradă din România, ajuns la jumătate. Când va fi străpuns tunelul de pe Autostrada...
Newsweek
Pensionarii vor fi obligați să iasă din pensie și să se angajeze. Banii nu le vor ajunge. Exemplul Spaniei
Digi FM
Cristian Preda, după ce și-a rupt diploma în direct: „Am făcut artă performativă – diploma de doctor a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Iată explicația medicilor
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Viața lui Martin Short, un șir lung de tragedii începute încă din adolescență. Până la 20 de ani își pierduse...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...