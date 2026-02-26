Potrivit autorităților, bărbatul de 46 de ani din localitatea Gheorgheni a comandat, în luna mai a anului trecut, șapte struți de pe o platformă online, unde fusese publicat un anunț de vânzare. Pentru a asigura tranzacția, acesta a plătit un avans de 4.300 de lei.

După efectuarea plății, păgubitul nu a mai primit păsările și nici nu a mai reușit să ia legătura cu presupusul vânzător. În urma plângerii depuse, polițiștii au demarat cercetări și au stabilit că tânărul din Vâlcea care pretindea că vinde struții nu deținea, în realitate, astfel de păsări.

Suspectul a fost reținut și este cercetat pentru înșelăciune. Prejudiciul a fost recuperat de polițiști și urmează să fie restituit bărbatului din Gheorgheni.

Oamenii legii atrag atenția celor care fac cumpărături online să verifice cu atenție identitatea vânzătorilor și autenticitatea anunțurilor și să evite plata integrală în avans, pentru a nu deveni victime ale unor astfel de fraude.

