Afganii din România, îngroziți de soarta rudelor: „Știm că nu poți să te agăți de avion, dar o fac de disperare, e ultimul nivel”

Imaginile cu oamenii care s-au prins de roțile avionului pentru a putea evada din Kabul i-au îngrozit pe afganii care trăiesc în România. O tânără de 19 ani, stabilită în București, spune că acestea sunt scenele disperării, pe care nu le va uita niciodată. Fatima a vorbit cu rudele și prietenii săi din Afganistan, iar aceștia sunt îngroziți de noul regim taliban, care a început în micile orașe să aresteze jurnaliștii, polițiștii, militarii și funcționarii publici.

Fatima Sarwari, tânără afgană stabilită în România: E ultimul nivel de poorness, de sărăcie, când nu au nicio putere, când ești speriat. Știe toată lumea că nu poți să zbori pe avion, să iei roata și să mergi. E foarte logic, știm. Dar oamenii aceia au ajuns la acest nivel, că fac și asta ca să-ți salvezi viața. De disperare. Și e foarte dureros.

Fatima are 19 ani și e de patru ani în România, împreună cu familia ei - părinții și 4 frați. A vorbit cu rudele și prietenii săi din Afganistan, care i-au povestit speriați ce face noul regim taliban.

Fatima Sarwari: Deja au început. La fiecare 5 minute vin și îți cer cartea de identitate, nu poți să ieși unde vrei tu. Vin dintr-o dată la tine acasă și încep să caute acolo, și dacă găsesc jurnaliști, cei care au lucrat cu statul, poliția, militari, îi iau și nimeni nu știe de ei unde îi duc. E o atmosferă de teroare. Acum e foarte periculos și sunt foarte speriați. Sunt acasă, nu au ieșit deloc. Și acolo acasă, nu sunt liniștiți.

„ Noul regim a mai fost la putere, iar guvernarea sa a lăsat sechele. De-asta avem culoarea negru pe steagul nostru. Vrem doar viața normală”

Noul regim a mai fost o dată la putere, iar guvernarea sa a lăsat sechele.

Fatima Sarwari: A fost o perioadă foarte, foarte grea și întuneric. De-asta avem culoarea asta, negru, pe steagul nostru. Asta înseamnă perioada de întuneric, care erau talibanii. Nu am putut face nimic. Nu am trăit viața noastră, noi afganii nu am trăit ce trebuie, nu trăim ca un om normal.

Fatima face un apel către marile puteri, pentru a-i ajuta pe afgani.

Fatima Sarwari: Am văzut mulți afgani, care au ajuns foarte greu aici. Au vândut tot, le-a fost foarte greu, au venit pe jos, au îndurat foamete, sete, unii au băut chiar și apă murdară, pentru că nu au găsit apă. (…) Noi vrem doar viața normală.

Reporter: George Lăcătuș / Operator: E. Petrescu

Editor : Liviu Cojan