Live TV

Agent de poliţie, arestat preventiv. Este cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor

Data actualizării: Data publicării:
ecuson al politiei romane
Foto: Poliția Română

Un agent de poliţie a fost arestat preventiv, fiind cercetat pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor, după ce a recrutat şi trimis două fete la prostituţie în Elveţia, informează, marţi, IGPR.

„Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Piteşti, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat (agent de poliţie), de 35 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism şi spălarea banilor”, precizează IGPR, potrivit Agerpres.

Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în anul 2015, bărbatul, în scopul exploatării sexuale, ar fi recrutat o victimă, minoră la acel moment (17 ani), pe care, în perioada 2016 - 2019, ar fi determinat-o să practice prostituţia, în diverse locaţii din Elveţia. De asemenea, începând cu anul 2018, acesta, prin inducerea în eroare, folosind metoda „loverboy”, ar fi recrutat o altă victimă, pe care, până la data de 27 martie 2026, ar fi obligat-o să practice prostituţia în Elveţia.

Conform IGPR, sumele de bani provenite din activitatea infracţională ar fi fost însuşite de către bărbat.

„Cercetările au reliefat şi faptul că, în încercarea de a ascunde provenienţa sumelor de bani obţinute de la victime, bărbatul ar fi trecut în patrimoniul membrilor familiei sale mai multe bunuri mobile (autoturisme de lux) şi imobile (casă şi teren), o parte din acestea primindu-le ulterior ca donaţie. În urma a două percheziţii efectuate, de către poliţişti, la data de 30 martie 2026, au fost descoperiţi şi ridicaţi 400.000 de lei, 455.000 de franci elveţieni, 32.300 de euro şi 2.800 de lire sterline, înscrisuri, precum şi alte mijloace de probă”, mai anunţă IGPR.

Începând cu data de 16 ianuarie 2026, bărbatul în cauză a fost pus la dispoziţie, ca urmare a clasării „apt limitat” pentru îndeplinirea serviciului în Poliţie.

„Poliţia Română se delimitează ferm de orice comportamente sau acţiuni necorespunzătoare, care aduc atingere valorilor instituţiei şi nu sunt în concordanţă cu legea”, transmite IGPR.

Agentul de poliţie a fost reţinut luni, iar în cursul zilei de marţi judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Argeş a dispus arestarea preventivă a acestuia, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul specialiştilor criminalişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş şi al jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Argeş.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

