Alain Orsoni a fost asasinat când participa la înmormântarea mamei sale, în localitatea franceză Vero, de lângă orașul Ajaccio.
Fost politician și implicat în mișcarea separatistă din Corsica, Alain Orsoni a fost conducătorul clubului Ajaccio din 2008 până în vara anului trecut, scrie DigiSport.
La clubul din Corsica a lucrat cu Adrian Mutu, care a jucat la Ajaccio din 2012 până în 2014.
Adrian Mutu a reacționat după ce a aflat de moartea lui Alain Orsoni.
”Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat Adrian Mutu, citat de Iamsport. Alain Orsoni a condus clubul Ajaccio până la falimentul din vara lui 2025.
După multe luni în care conducerea nu a reuşit să găsească un cumpărător sau să acopere un deficit de cel puţin 13 milioane de euro, Ajaccio a optat pentru încetarea plăţilor şi lichidarea sa.