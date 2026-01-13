Live TV

Video Alain Orsoni, fostul președinte al clubului francez Ajaccio, a fost împușcat mortal la înmormântarea mamei sale

Alain Orsoni
Foto: Profimedia

Alain Orsoni (72 de ani), fostul președinte al clubului francez Ajaccio, a fost împușcat mortal luni, informează Digi24.

Alain Orsoni a fost asasinat când participa la înmormântarea mamei sale, în localitatea franceză Vero, de lângă orașul Ajaccio.

Fost politician și implicat în mișcarea separatistă din Corsica, Alain Orsoni a fost conducătorul clubului Ajaccio din 2008 până în vara anului trecut, scrie DigiSport.

La clubul din Corsica a lucrat cu Adrian Mutu, care a jucat la Ajaccio din 2012 până în 2014.

Adrian Mutu a reacționat după ce a aflat de moartea lui Alain Orsoni.

”Nu știam, când s-a întâmplat, acum?! Îmi pare foarte, foarte rău, pentru că l-am cunoscut și era un om extraordinar”, a declarat Adrian Mutu, citat de Iamsport.
Alain Orsoni a condus clubul Ajaccio până la falimentul din vara lui 2025.

După multe luni în care conducerea nu a reuşit să găsească un cumpărător sau să acopere un deficit de cel puţin 13 milioane de euro, Ajaccio a optat pentru încetarea plăţilor şi lichidarea sa.

Alain Orsoni
Polițiștii criminaliști cercetează locul crimei. Foto: Profimedia

 

