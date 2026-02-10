Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al actriței Catherine O'Hara. Din ce cauze a murit „mama lui Kevin”

Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al vedetei din Home Alone, Catherine O’Hara, care a murit la sfîrșitul lunii ianuarie, la vârsta de 71 de ani, după ce fusese transportată de urgență la spital din cauza dificultăților de respirație.

Catherine O'Hara, actrița câștigătoare a premiului Emmy și vedeta îndrăgită a serialului Schitt's Creek și a filmului de succes din 1990 Home Alone, a murit din cauza unui cheag de sânge în plămâni, potrivit certificatului de deces publicat luni.

Certificatul de deces emis de biroul medicului legist al județului Los Angeles menționează și cancerul rectal drept cauză secundară.

Actrița de origine canadiană a fost transportată de urgență la spital pe 30 ianuarie, după ce a avut dificultăți de respirație la domiciliul său din cartierul luxos Brentwood din Los Angeles.

Actrița în vârstă de 71 de ani, care a jucat în Beetlejuice și, mai recent, în serialul satiric Hollywood al Apple TV, The Studio, a fost declarată decedată la scurt timp după aceea.

Citește și

„Mamă. Credeam că mai avem timp”. Mesajul emoționant postat de Macaulay Culkin după moartea actriței Catherine O’Hara







Editor : Sebastian Eduard