Live TV

Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al actriței Catherine O'Hara. Din ce cauze a murit „mama lui Kevin”

Data publicării:
Home Alone (1990)
Macaulay Culkin a scris un mesaj emoționant după moartea actriței Catherine O’Hara. Foto: Profimedia

Medicii legiști au făcut public certificatul de deces al vedetei din Home Alone, Catherine O’Hara, care a murit la sfîrșitul lunii ianuarie, la vârsta de 71 de ani, după ce fusese transportată de urgență la spital din cauza dificultăților de respirație.

Catherine O'Hara, actrița câștigătoare a premiului Emmy și vedeta îndrăgită a serialului Schitt's Creek și a filmului de succes din 1990 Home Alone, a murit din cauza unui cheag de sânge în plămâni, potrivit certificatului de deces publicat luni.

Certificatul de deces emis de biroul medicului legist al județului Los Angeles menționează și cancerul rectal drept cauză secundară.

Actrița de origine canadiană a fost transportată de urgență la spital pe 30 ianuarie, după ce a avut dificultăți de respirație la domiciliul său din cartierul luxos Brentwood din Los Angeles.

Actrița în vârstă de 71 de ani, care a jucat în Beetlejuice și, mai recent, în serialul satiric Hollywood al Apple TV, The Studio, a fost declarată decedată la scurt timp după aceea.

Citește și

„Mamă. Credeam că mai avem timp”. Mesajul emoționant postat de Macaulay Culkin după moartea actriței Catherine O’Hara


Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
1
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
o strada cu masini parcate din capitala dupa ninsoare
4
Gerul se întoarce: ANM anunță două zile cu ninsori, polei și vânt. Când revenim la...
hubert thuma ilie bolojan
5
Hubert Thuma spune că în vara lui 2024 i-a propus lui Ilie Bolojan să candideze la...
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
Digi Sport
Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani! FOTO Scene rar întâlnite la JO de la Milano-Cortina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
112 smurd inquam alexandru busca
Accident mortal pe un șantier din Constanța: Un muncitor a murit după ce a căzut de la etaj
Saif Al Islam Gaddafi
Unul dintre fiii dictatorului libian Gaddafi a fost executat. „Indivizi înarmaţi au deconectat camerele și i-au luat cu asalt locuința”
echipe de interventie la locul incendiului in elvetia
Încă un deces după incendiul din Crans-Montana. Numărul victimelor a ajuns la 41
Home Alone (1990)
„Mamă. Credeam că mai avem timp”. Mesajul emoționant postat de Macaulay Culkin după moartea actriței Catherine O’Hara
Catherine O’Hara
Catherine O’Hara, actrița care a jucat rolul mamei lui Kevin în „Singur acasă”, a murit la 71 de ani
Recomandările redacţiei
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
Titlu delirant în presa rusă: „Moarte României!” Experți militari...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Mesajul lui Bolojan pentru primarii nemulțumiți: „Nu poți să fii cu...
Stema Mossad, alături de steagul Israelului
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA...
c2g9YTZmYzIyZGE3NWQ0MTAwYTExMmI5NGE2Njc3ZGI4MmY=.thumb
Ilie Bolojan îi răspunde liberalului Hubert Thuma: „De ce nu și-a...
Ultimele știri
Avertismentul SUA pentru navele care trec prin Strâmtoarea Ormuz, pe fondul tensiunilor cu Teheranul: Stați departe de apele Iranului
Fundația Tinmar – „Educație pentru Viitor”: 1.110 elevi din județul Iași primesc burse de merit în valoare totală de 560.000 de euro
Trump amenință că va împiedica deschiderea podului dintre SUA și Canada: „Se așteaptă ca eu să le permit să «profite de America»!”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Fanatik.ro
Scenariu de foc în SuperLiga! Toate calculele pentru play-off și cine are cel mai complicat program
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Țara vecină cu România care plătește 126.000 de euro pentru o medalie de aur la Jocurile Olimpice de la...
Adevărul
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Medicii au luat decizia pe loc, după ce Lindsey Vonn a fost luată cu elicopterul de pe pârtie
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB...
Newsweek
În ce ordine intră joi pensia pe card în funcție de banca unde ai contul? Care pensionari pot lua mai puțin?
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show