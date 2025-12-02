Alexandru Rogobete: DSP Prahova trebuie să mențină restricțiile. Apa contaminată ar provoca un „incident epidemiologic fără precedent”

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobebe, a declarat, marţi, că a cerut Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Prahova să nu ridice restricţiile până când apa nu este conformă, arătând că a introduce apă contaminată într-un sistem centralizat ar fi un incident epidemiologic fără precedent.

„Am păstrat legătura constant cu Direcţia de Sănătate Publică Prahova şi am rugat să îşi facă treaba până la capăt, adică, până când apa nu are un control microbiologic, respectiv nu respectă indicatorii fizico-chimici conformi pentru a putea fi introdusă în reţeaua centralizată, să nu ridice restricţionarea DSP”, a afirmat ministrul Rogobete, într-o conferinţă de presă susţinută la Ploieşti în contextul crizei apei de la Barajul Paltinu.

Potrivit acestuia, un astfel de rabat este „exclus” pentru că ar duce la un incident de sănătate publică fără precedent. Ministrul Sănătății a subliniat că trebuie făcut un control micribiologic care să arate clar că apa nu este contaminată.

„Este exclus să faci un asemenea rabat şi să introduci într-un sistem centralizat apă contaminată cu orice până nu ai un control microbiologic şi până nu te asiguri că apa respectivă nu afectează populaţia. (...) un incident de sănătate publică şi un epidemiologic fără precedent ar fi fost dacă acest lucru s-ar fi întâmplat”, a mai adăugat ministrul Alexandru Rogobete.

