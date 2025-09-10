Ambasada României în SUA anunță relansarea Grupului de Prietenie România-SUA în Congresul american

Ambasada României în SUA anunță relansarea grupului de prietenie România-SUA, în cadrul unui eveniment care a avut loc marți la Washington. Ambasadorul Andrei Muraru a transmis că „România și Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani”.

„Marți, 9 septembrie 2025, Congresul Statelor Unite, în colaborare cu Ambasada României la Washington, a organizat un eveniment, în clădirea Capitoliului din Washington, D.C., pentru relansarea Grupului de Prietenie cu România (Romania Caucus) din Camera Reprezentanților. (...)

Noii co-președinți ai Grupului de Prietenie, Mike Turner din Ohio și Tom Suozzi din New York, au deschis seria intervențiilor subliniind că relansarea acestui grup este nu doar o celebrare a parteneriatului, ci și o promisiune pentru viitor.

Ei au arătat că România este un aliat de nădejde, iar parteneriatul strategic cu SUA ajută țara noastră să facă față provocărilor globale, prin cooperarea economică, investițiile în domeniul securității și întărirea valorilor democratice”, a transmis Ambasada României în SUA.

Potrivit oficialilor români, membrii Congresului SUA au condamnat interferențele Rusiei în România și în Republica Moldova, inclusiv prin dezinformare și propagandă.

„România și Statele Unite se bucură de un Parteneriat Strategic incredibil de strâns, care anul acesta a împlinit 28 de ani. Lucrăm la o gamă largă de probleme importante, de la securitate la economie și comerț, apărare, energie și relații interpersonale. Românii au o încredere și un atașament covârșitoare față de prietenia americană. Suntem hotărâți să depunem toate eforturile și să valorificăm oportunitățile care vor continua să facă parteneriatul nostru mai bogat și mai vibrant decât a fost vreodată”, a subliniat ambasadorul Andrei Muraru.

În privința programului Visa Waiver, acesta susține că țara noastră va oferi toate informațiile necesare pentru a fi acceptați în program.

Editor : A.G.