Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti reacţionează la gafa lui Zelenski şi dă vina pe o eroare de traducere: „preluare” nu „ocupaţie”

Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, Oleksandr Bankov a reacţionat, joi, la gafa preşedintelui Zelenski cu privire la Bucovina de Nord. Bankov spune, pe Facebook, că totul este o neînţelegere de traducere din ucraineană în română şi că Zelenski nu s-a referit la „ocupaţie” ci la „preluare”.

„1. In primul rând trebuie să fim foarte atenți și foarte corecți când vine vorba de detalii (ca acolo se ascunde diavolul).

E de înțeles că puțini oameni în România au văzut declarația Președintelui ucrainean în original, adică în limba ucraineană, ci au luat traducerea în engleză, unde fraza originală «Північну Буковину зайняли румуни» («Bucovina de Nord a fost luată de români») a fost tradusă ca «Northern Bucovina was occupied by Romanians».

Sigur, este vorba de traducerea oficială, dar care totuși rămână doar o traducere și nu schimbă textul original. Cei care vor pot verifica ușor video originală.

2. Despre «ocupație» ca termen juridic se poate vorbi când preluarea cu forța a controlului asupra unei teritorii se face în defavoarea statului care își exercită suveranitatea pe acest teritoriu.

Contextul istoric la finalul anului 1918 cu dezmembrarea Imperiului Austro-Ungar și mișcările naționale în fostele provincii ale acestuia au creat situația când aceste provincii istorice nu mai aveau suveranitatea recunoscută internațional, deci preluarea lor de alte state vecine nu poate fi considerată «ocupația»”, a scris ambasadorul ucrainean la Bucureşti pe Facebook. Președintele Ucrainei Volodomir Zelenski a afirmat că România a ocupat nordul Bucovinei în 1918, chiar dacă în acel an Congresul General al Bucovinei a proclamat Unirea cu Regatul României, recunoscută prin tratatul de la Saint Germain, semnat pe 10 septembrie 1919. Volodimir Zelenski a făcut afirmația într-un discurs oficial pe care l-a ținut cu prilejul Zilei Unităţii şi Libertăţii Ucrainei, celebrată anual pe 22 ianuarie, fiindcă în această zi, în anul 1919 a fost proclamat Actul de unificare a Republicii Populare Ucrainene cu Republica Populară Ucraineană Apuseană.

