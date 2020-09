Anchetă internă la Ministerul Sănătății după ce o cântăreață fotomodel ar fi ajuns să se ocupe de monitorizarea Spitalelor Regionale

Ministerul Sănătății a declanșat o anchetă internă după ce în spațiul public au apărut informații despre angajarea fără concurs pe un post de consilier debutant la Direcția Monitorizare, Implementare Spitale Regionale din minister, a unei cântărețe fotomodel în vârstă de 24 de ani.

Codruța Elena Filip ar fi fost angajată în Ministerul Sănătății în urma unui interviu la care a obținut un punctaj de 89,33, scrie Newsweek.ro, care publică rezultatul probei de interviu în urmă căruia Elena Filip a fost declarată admisă.

De asemenea, pe pagina de Facebook, Elena Filip menționa la locul de muncă Ministerul Sănătății, după ce în trecut ar fi lucrat și la ANAF.

Sursa: Caputra Facebook

„Urmare a informațiilor apărute in spatiul public, Ministerul Sănătății precizează că nu există niciun angajat in cadrul instituției cu numele precizat in articol”, precizează, însă, Ministerul Sănătății. De asemenea, ministerul susține că a fost declanșată o anchetă internă pe acest subiect.

La o zi distanță și după ce ministerul a anunțat o anchetă internă, Codruța Elena Filip și-a șters de pe contul de Facebook locurile de muncă de la Ministerul Sănătății și de la ANAF.

Foto: Captura Facebook

Codruța Elena Filip a devenit cunoscută publicului larg în urma afișării relației pe care o are cu Valentin Sanfira, cântărețul de muzică populară și prezentatorul unei emisiuni TV. Coperta legitimației de serviciu a Codruței Filip a fost fotografiată și postată de viitorul soț pe contul lui de Facebook.

Ce exeriență are cântâreața Codruța Filip?

Presa mondenă a relatat în primăvara acestui an că tânăra Codruța Filip s-a născut în localitatea Tătăruși, dar locuiește în Iași. După absolvirea liceului Pedagogic „Vasile Lupu” și-a continuat studiile la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Apoi a urmat cursurile unui master în Drept European.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Redactor: Robert Kiss