Andrew Tate, fost campion la kickboxing, a debutat în box, la vârsta de 39 de ani.

Într-o gală organizată la Dubai, Andrew Tate s-a luptat cu Chase DeMoor (29 de ani), actor, boxer amator și fost jucător de fotbal american.

Influencerul era văzut mare favorit în meciul de box de la Dubai, având în vedere istoricul său plin de succese în kickboxing, scrie DigiSport.

După două reprize echilibrate, însă, Chase DeMoor a dominat autoritar din runda a treia și a fost declarat în unanimitate câștigător la puncte.

În imaginile de după meci se poate observa că Andrew Tate a fost serios „avariat” în urma confuntării.

Racțiile au început să curgă pe rețelele scoiale, poate cea mai comună remarcă fiind „Cam asta ți se întâmplă când nu te lupți cu femei”

"Am 40 de ani, am dat totul, dar e puternic (n.r. Chase DeMoor). E mai bine să încerci și să pierzi, decât să nu încerci deloc.", a fost mesajul lui Andrew Tate, după meci.

