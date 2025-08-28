Angajații din primării intră în grevă pe termen nelimitat, după negocierile eșuate cu Ilie Bolojan: „S-a umplut paharul”

După greva din Justiție urmează o acțiune de protest și în administrația locală. Sindicatul Național al Comunelor din România (SCOR) a anunțat că intră, de vineri, în grevă pe termen nedeterminat, pe motiv că negocierile purtate timp de șapte săptămâni cu premierul Ilie Bolojan au eșuat.

Angajații din primării au anunțat, într-un comunicat de presă, că nu vor mai lucra cu publicul "pe termen nedeterminat", după ce timp de șapte săptămâni au încercat să-l convingă pe premierul Bolojan să modifice măsurile care îi vizează. El susțin că prin măsurile din pachetul 2 de măsuri fiscale Guvernul "demolează primăriile comunelor și ale orașelor mici."

Sindicaliștii susțin că planul de reformă din administrația publică locală, prezentat de Guvern joi, va afecta grav funcționarea primăriilor de comune și a orașelor mici.

"Cu o medie a funcționarilor publici de 9,78 / primărie comunală, numărul acestora se va reduce brutal cu încă 25% din ceea ce a mai rămas după reducerea de 10% de anul trecut. În timp ce reducerea personalului în structurile centrale, promisă a fi de 20%, trenează, la nivelul comunelor fiecare al treilea salariat trebuie să plece, deși aceștia sunt cel mai prost plătiți dintre toți bugetarii.

În plus, după ce a promis preluarea asistenților personali ai persoanelor cu handicap la bugetul de stat, guvernul a modificat proiectul de lege și cei 60.000 de asistenți personali rămân în sarcina primăriilor. Dublând cheltuiala aparentă cu salariile, acest artificiu va face ca majoritatea primăriilor comunale să pară că nu-și pot acoperi salariile din impozitele și taxele locale, ducându-le la jignitoarea invenție a premierului Ilie BOLOJAN – "meniul pentru săraci", grila de salarizare specială numai pentru primăriile cu buget redus", se arată în comunicatul Sindicatului SCOR.

Funcționarii acuză că sunt ținta unei epurări politice

Totodată, funcționarii din primării acuză că sunt discriminați față de cei din consiliile județene și susțin că sunt vizați de "cea mai pură formă de epurare politică".

"Cu sfidare și aroganță pe față, consiliile județene sunt expres exceptate de la această regulă, deși niciun consiliu județean nu-și acoperă salariile din veniturile proprii, ci doar din cotele defalcate din impozitul pe venit colectat în comunele și orașele județului.

Ultima, dar cea mai importantă pentru membrii noștri de sindicat, introducerea "jumătății de funcționar public" prin reducerea la jumătate a normei pentru funcționarii publici aflați în funcție, reprezintă cea mai pură formă de epurare politică a funcționarilor care apără legalitatea execuției bugetare, a achizițiilor publice, a urbanismului sau a actelor administrative, fără nici o legătură cu deficitul bugetar!".

