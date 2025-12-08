Live TV

Apa a revenit în cele 13 localități din Prahova afectate de criza de la Paltinu, dar poate fi folosită doar la igienizarea toaletelor

coada la apa in campina unde e criza
Localnicii din Câmpina stau la coadă pentru a primi apă potabilă dintr-un rezervor amplasat în oraș. Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Restricţiile privind folosirea apei rămân în vigoare 

Autorităţile din judeţul Prahova anunţă că, luni, a fost reluată furnizarea apei în toate cele 13 oraşe şi comune care, timp de peste o săptămână, nu au avut această utilitate, din cauza problemelor de la barajul Paltinu. Populaţia din localităţile afectate este atenţionată să nu folosească apa decât pentru igienizarea toaletelor.

„În această dimineaţă, sistemul operat de Hidro Prahova este complet amorsat, iar apa circulă în toate cele 13 localităţi afectate de oprirea furnizării de vinerea trecută. (...) Alimentarea a fost restabilită controlat, pentru a proteja infrastructura şi pentru a stabiliza presiunea în fiecare zonă. În prezent, sistemul funcţionează integral. Următoarea etapă este verificarea calităţii apei de către Direcţia de Sănătate Publică Prahova. Prelevările vor începe astăzi şi vor continua până la confirmarea potabilităţii în toate punctele din reţea”, informează Consiliul Judeţean Prahova, luni, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că apa care pleacă din staţia de tratare se încadrează în parametri, însă pe conducta de aducţiune gestionată de compania Exploatare Sistem Zonal (ESZ) ”rezultatele prelevărilor efectuate în urmă cu câteva zile au arătat variaţii care impun monitorizare atentă şi ajustări suplimentare ale tratării, pentru a asigura o calitate uniformă pe întreg traseul”.

În aceste condiţii, furnizorul de apă Hidro Prahova a solicitat retestarea punctelor de transfer şi verificarea parametrilor în şapte localităţi, astfel încât analiza finală să reflecte cu acurateţe situaţia din teren.

Peste 107.000 de oameni din 13 localităţi ale judeţului Prahova şi un oraş din municipiul Dâmboviţa nu au avut o săptămână apă potabilă, după ce acţiunea de golire a barajului Paltinu pentru realizarea unor lucrări de decolmatare, coroborată cu ploile torenţiale de acum două sptămâni, a determinat ridicarea turbidităţii apei în aşa măsură încât aceasta nu a mai putut fi tratată.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean (CJ) Prahova au anunţat, duminică, faptul că, în urma analizelor făcute, Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a confirmat că apa care a părăsit staţia Voila îndeplineşte parametrii necesari pentru consumul uman.

Cu toate acestea, urmează să fie făcute noi analize, pe probe din sistemul de distribuţie operat de Hidro Prahova, după ce compania va anunţa că sistemul este optimizat. Aceste noi analize sunt esenţiale, întrucât reţeaua a fost golită timp de mai multe zile, iar conductele au trecut prin procese de reumplere, spălare, clorinare şi remediere a unor avarii.

2025-12-07
