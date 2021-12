Arhiepiscopul sud-african Desmond Tutu a murit la vârsta de 90 de ani

Arhiepiscopul Desmond Tutu, laureat al Premiului Nobel pentru Pace şi veteran al luptei Africii de Sud împotriva dominaţiei minorităţii albe, a murit la vârsta de 90 de ani, a anunţat duminică preşedinţia.



„Moartea arhiepiscopului emerit Desmond Tutu este un alt capitol de tristeţe în despărţirea ţării noastre de o generaţie de sud-africani remarcabili care ne-au lăsat o Africă de Sud eliberată”, a declarat preşedintele Cyril Ramaphosa, citat de Reuters, potrivit Agerpres.

Născut la 7 octombrie 1931, în oraşul Klerksdorp, provincia Transvaal, Africa de Sud, potrivit www.nobelprize.org, Desmond Tutu a studiat la Johannesburg Bantu High School, apoi şi-a completat educaţia la Praetoria Bantu Normal College, devenind profesor. În 1954, a absolvit Universitatea Africii de Sud.

În 1958, după trei ani de profesorat, Desmond Tutu a început să studieze teologia, absolvind Seminarul Teologic "St. Peter's" din Rosettenville, Johannesburg. A fost hirotonit diacon în 1960, apoi, preot în 1961. Şi-a continuat studiile de teologie în Marea Britanie, la Colegiul Regal din Londra, în perioada 1962-1966, unde a obţinut un master în teologie.

Revenit în ţara natală, s-a alăturat Seminarului federal teologic din Alice, Cape Town (1967-1969), apoi a fost lector la Departamentul de Teologie, din cadrul Universităţii Roma din Lesotho. Între 1972-1975, a fost director adjunct al Consiliului Mondial al Bisericilor din Londra.

În 1975, a fost numit diacon al Catedralei St. Mary din Johannesburg, devenind primul om de culoare care a deţinut această funcţie. Între 1976-1978, a fost episcop de Lesotho. A devenit, în 1978, secretar general al Consiliului Bisericilor din Africa de Sud şi un aprig susţinător al drepturilor negrilor sud-africani. În această calitate, Desmond Tutu şi-a radicalizat progresiv poziţia împotriva politicii de apartheid a guvernului sud-african, impunând mai multe obiective, printre care: cetăţenie egală pentru toate rasele de pe teritoriul Africii de Sud, abolirea legii paşapoartelor, a sistemului colonizărilor forţate, un sistem de învăţământ unitar pentru copiii sud-africani.

În 1984, a primit Premiul Nobel pentru Pace, "pentru rolul său de lider unificator în campania non-violentă de rezolvare a problemei apartheidului din Africa de Sud".

Desmond Tutu a fost numit, în 1986, arhiepiscop de Cape Town, devenind astfel primul conducător de culoare al Bisericii Anglicane din Africa de Sud.

În 1994, a devenit preşedinte al Comisiei pentru adevăr şi reconciliere, creată de primul preşedinte sud-african, Nelson Mandela (1994-1999), pentru a proba încălcările grave ale drepturilor omului care au avut loc în timpului regimului apartheid. În 1998, a fost dat publicităţii Raportul comisiei, document considerat a fi esenţial în procesul de reconciliere din Africa de Sud.

S-a retras din funcţia de arhiepiscop de Cape Town, devenind Arhiepiscop Emerit. Pentru următorii doi ani, a fost visiting professor la Emory University în Atlanta, Georgia, şi a publicat colecţii ale discursurilor şi predicilor sale, precum şi alte lucrări, precum "Crying in the Wilderness", "Hope and Suffering", "The Rainbow People of God".

Membru al King's College (Londra, 1978), Desmond Tutu a fost distins cu Premiul pentru umanitarism "Martin Luther King Jr.", cu prilejul Zilei eroilor şi eroinelor afro-americani (SUA, 1984), Premiul pentru umanitarism "Albert Schweitzer'' (1986), Premiul ''Pacem in Terris'' (1987), Premiul pentru pace Gandhi (2007), Medalia Prezidenţială a Libertăţii (SUA, 2009), Premiul UNESCO/Bilbao pentru promovarea culturii şi drepturilor omului, în semn de recunoaştere a contribuţiei sale excepţionale la construirea unei culturi universale a drepturilor omului la nivel naţional, regional şi internaţional (2012), Premiul Templeton pentru activitatea desfăşurată pe parcursul întregii sale vieţi, de promovare a unor principii spirituale ca iubirea şi iertarea, contribuind astfel la eliberarea popoarelor din toată lumea (2013). Totodată, deţine numeroase titluri Doctor Honoris Causa, acordate de importante universităţi din SUA, Marea Britanie şi Germania.

A fost membru fondator al grupului de reflecţie "The Elders", fondat în 2007 de fostul preşedinte sud-african Nelson Mandela (1918-2013). Fostul arhiepiscop anglican al Africii de Sud, Desmond Tutu, s-a retras oficial din viaţa publică în 2010.

