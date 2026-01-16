Live TV

„Un adevăr rămâne”. Centrul Nobel pentru Pace, reacție dură după ce Corina Machado i-a dat medalia ei lui Trump

Centrul Nobel pentru Pace a reacționat după ce laureata premiului, Maria Corina Machado, a decis să-i dea lui Donald Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace, care i-a fost conferită de prestigiosul comitet la sfârșitul anului trecut. Potrivit Centrului Nobel, „o medalie poate schimba proprietarii, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu”.

„Are un diametru de 6,6 cm, cântărește 196 de grame și este realizată din aur. Pe fața sa se află portretul lui Alfred Nobel, iar pe revers, trei bărbați goi care se îmbrățișează în semn de fraternitate. Un design neschimbat de 120 de ani”, se arată într-un mesaj postat pe rețelele sociale de Centrul Nobel Pentru Pace (Muzeul Premiului Nobel pentru Pace).

Instituția precizează că unele medalii ale Premiului Nobel pentru Pace au fost date mai departe și dă exemplul lui Dmitri Muratov, care și-a vândut medalia la licitație cu peste 100 de milioane de dolari pentru a sprijini refugiații de război din Ucraina.

De asemenea, medalia expusă la Centrul Nobel pentru Pace este împrumutată și a aparținut inițial lui Christian Lous Lange, primul laureat al Premiului Nobel pentru Pace din Norvegia, mai arată sursa citată.

„Dar un adevăr rămâne. După cum afirmă Comitetul Nobel norvegian: «Odată ce Premiul Nobel este anunțat, acesta nu poate fi revocat, împărțit sau transferat altora. Decizia este definitivă și rămâne valabilă pentru totdeauna». O medalie poate schimba proprietarii, dar titlul de laureat al Premiului Nobel pentru Pace nu poate”, mai afirmă Centrul Nobel pentru Pace.

