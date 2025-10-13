Live TV

Venezuela a decis închiderea ambasadei din Oslo după ce liderul opoziției a primit Premiul Nobel pentru Pace

Maria Corina Machado
Ministerul de Externe al Norvegiei a declarat că Venezuela și-a închis ambasada din Oslo, fără a da vreun motiv, la câteva zile după ce liderul opoziției María Corina Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace, scrie The Guardian.

„Am fost informați de ambasada Venezuelei că își închide porțile, fără a se da vreun motiv”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Cecilie Roang, într-un e-mail trimis AFP.

„Este regretabil. În ciuda diferențelor noastre pe mai multe teme, Norvegia dorește să mențină dialogul deschis cu Venezuela și va continua să lucreze în această direcție”, a spus ea.

Potrivit cotidianului Verdens Gang, care a dezvăluit informația, serviciile ambasadei nu mai răspundeau la telefon luni după-amiază. Numerele sale fuseseră deconectate, a observat AFP seara.

Premiul Nobel, mărul discordiei

Vestea vine la trei zile după ce Machado a primit Premiul Nobel pentru pace la Oslo. Ea și-a asumat misiunea de a răsturna regimul chavist din Venezuela.

Machado a fost împiedicată să candideze la alegerile prezidențiale din 2024, în care actualul președinte Nicolás Maduro a fost declarat câștigător, în ciuda protestelor opoziției.

Machado a fost onorată „pentru munca sa neobosit în promovarea drepturilor democratice pentru poporul venezuelean și pentru lupta sa pentru realizarea unei tranziții juste și pașnice de la dictatură la democrație”, a declarat Jørgen Watne Frydnes, președintele comitetului norvegian Nobel din Oslo.

Vrăjitoare demonică

Duminică, Maduro, fără a menționa premiul lui Machado, s-a referit la laureata în vârstă de 58 de ani ca la o „vrăjitoare demonică”, un termen folosit adesea de guvern.
„Vrem pace și vom avea pace, dar pace cu libertate, cu suveranitate”, a declarat Maduro la un eveniment care comemora descoperirea Americii, sărbătorită în Venezuela ca Ziua Rezistenței Indigene.

Machado susține manevrele militare ale SUA în apele din apropierea Venezuelei. Ea a dedicat premiul Nobel „poporului suferind din Venezuela” și lui Trump, care a fost, de asemenea, nominalizat pentru acest premiu.

Sâmbătă, în cadrul unei apariții la Fox News, Machado l-a lăudat pe Trump.

El „merită” premiul, a spus ea, „pentru că nu numai că a fost implicat în rezolvarea a opt războaie în doar câteva luni, dar acțiunile sale au fost decisive în aducerea Venezuelei la pragul libertății”.

