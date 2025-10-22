Live TV

Armata voluntară a fost aprobată de Camera Deputaților. Proiectul de lege merge la Senat

Data publicării:
militari români
Foto: Facebook / MApN

Camera Deputaților a aprobat miercuri, 22 octombrie, proiectul care prevede introducerea armatei voluntare. Acesta merge la Senat și apoi la promulgare.

Conform proiectului de lege, tinerii de până la 35 de ani pot cere să participe, voluntar, la un program de pregătire militară. Pregătirea va dura până la 4 luni la o unitate militară, iar tinerii vor avea masa, cazarea și echipamentele asigurate.  Mai mult, la finalul stagiului vor primi 6.000 de euro.

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Referitor la pregătirea populației pentru apărare, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că proiectul a pornit de la o realitate din teren. 

„Rezerva operațională este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România din 2007 și în fiecare an pierdem din rezervă oameni. Doar câteva exemple: în acest an vor trece în retragere peste 120 de mii de gradați soldați, la anul încă 118 mii, în 2027 încă 111 mii. Vorbim de aproximativ 350 de mii de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, pentru că depășesc vârsta legală de 55 de ani.

E nevoie să întinerim rezerva armatei române, de aceea legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar în termen. Patru luni de zile orice tânăr sau tânără între 18 și 35 de ani vor face un stagiu voluntar și se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armament și vor rămâne în rezerva operațională a armatei. Periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și familiarizări cu armamentul nou pe care îl vom primi.

După aceste patru luni de zile propunem să fie remunerați cu trei salarii medii.”, a explicat Moșteanu.

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
1
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
ID322137_INQUAM_Photos_Pana_Tudor
2
Surse Digi24: Specialiștii au aflat de unde a pornit explozia din Rahova. Ce arată...
intrarea in sala CCR
3
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
4
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Vladimir Putin / un afiș cu Alexei Navalnîi / soldați ruși în Crimeea
5
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin...
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Digi Sport
Italienii au crezut că nu au auzit bine. Chivu: "Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
GRAVIDĂ CU MÂNA PE BURTĂ
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei...
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la...
exercitiu militari romani, bucuresti
România, cu mâinile legate în fața unui atac rusesc asupra Republicii...
Viktor Orban
Alegerile din Ungaria s-ar putea desfășura în plină „starea de...
Ultimele știri
Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta
Comisarul rus pentru Drepturile Copiilor a povestit cum a dus la Moscova un băiat din Mariupol. „Cânta non-stop melodii în ucraineană”
Explozia din Rahova. Petre Bulmaga, oficial al FR de Arte Marţiale, se numără printre cei grav afectaţi
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ionut mosteanu
Ministrul Apărării, replică pentru Călin Georgescu, care i-a cerut demisia: Fără lecții de patriotism de la subordonații Kremlinului
CINCU - EXERCITIU WIND SPRING - 23 MAI 2024
Comisiile din Parlament aprobă achiziția de tancuri și introducerea serviciul militar voluntar de 4 luni, cerute de MApN
6th Airborne Brigade Day In Krakow, Poland - 03 Oct 2025
Poliția militară poloneză investighează informația că sute de documente militare clasificate au fost găsite la o groapă de gunoi
May 08, 2023. Russia, Bryansk. Line up soldiers in military clothes.
Peste o mie de cubanezi luptă pentru Rusia în Ucraina. Noi detalii despre cum sunt recrutați și antrenați de Moscova
ID274623_INQUAM_Photos_George_Calin
„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin”. Rezerviștii chemați la instrucție reclamă probleme la mobilizare. Ce spune Armata
Partenerii noștri
Pe Roz
Ultimul Mercur retrograd din 2025 lovește înainte de vreme. Patru zodii care îi simt efectele încă din...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Dezvăluiri despre transferul lui Stoinov la Dinamo: „Ne-a luat un an să îl aducem!”. De ce se luptă pentru...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Oficialul Federației, printre victimele grav afectate de explozia din blocul din Rahova! Anunțul ANS
Adevărul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Playtech
Cum se acordă ajutorul de înmormântare de 8.620 de lei – cine îl poate primi și în cât timp se face plata
Digi FM
Doru Octavian Dumitru a fost internat în spital. Ce este trombectomia, procedura la care a fost supus de...
Digi Sport
La 86 de ani, Ion Țiriac pregătește cel mai spectaculos proiect imobiliar al său: transformă o zonă a...
Pro FM
Justin Timberlake și Jessica Biel, mai uniți ca niciodată după diagnosticul artistului: „Sunt dedicați...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
Zacuscă moldovenească a la „Mihai Viteazul”. Rețeta din bătrâni care transformă o tocană banală de legume...
Newsweek
Pensie scăzută de la 4.700 lei la 4.500 lei la trecerea la limită de vârstă. Cât a contribuit?
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Diane Lane, după ce Jennifer Lopez a dezvăluit rolul pe care regretă că l-a refuzat: „A fost rândul meu”
UTV
Mădălina Ghenea, mărturisiri emoționante înainte de proces. „Mi-a luat multă energie și liniște sufletească”