Armata voluntară a fost aprobată de Camera Deputaților. Proiectul de lege merge la Senat

Camera Deputaților a aprobat miercuri, 22 octombrie, proiectul care prevede introducerea armatei voluntare. Acesta merge la Senat și apoi la promulgare.

Conform proiectului de lege, tinerii de până la 35 de ani pot cere să participe, voluntar, la un program de pregătire militară. Pregătirea va dura până la 4 luni la o unitate militară, iar tinerii vor avea masa, cazarea și echipamentele asigurate. Mai mult, la finalul stagiului vor primi 6.000 de euro.

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Referitor la pregătirea populației pentru apărare, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că proiectul a pornit de la o realitate din teren.

„Rezerva operațională este îmbătrânită, nu se mai face armata obligatorie în România din 2007 și în fiecare an pierdem din rezervă oameni. Doar câteva exemple: în acest an vor trece în retragere peste 120 de mii de gradați soldați, la anul încă 118 mii, în 2027 încă 111 mii. Vorbim de aproximativ 350 de mii de soldați și gradați care trec din rezervă în retragere, pentru că depășesc vârsta legală de 55 de ani.

E nevoie să întinerim rezerva armatei române, de aceea legea instituie o nouă formă de a veni ca militar voluntar în termen. Patru luni de zile orice tânăr sau tânără între 18 și 35 de ani vor face un stagiu voluntar și se vor familiariza cu armata, se vor pregăti cu armament și vor rămâne în rezerva operațională a armatei. Periodic, anual, vor fi diverse pregătiri și familiarizări cu armamentul nou pe care îl vom primi.

După aceste patru luni de zile propunem să fie remunerați cu trei salarii medii.”, a explicat Moșteanu.

