Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, prezent la Interviurile Digi24.ro, a negat declarațiile purtătorului de cuvânt al MAPN-ului rus potrivit căruia în Ucraina ar lupta „mercenari români” și a declarat că autoritățile de la Moscova se află acum într-un război informațional împotriva țărilor NATO.

Șeful diplomației de la București a vorbit despre acuzațiile propagandei ruse potrivit cărora România ar fi trimis „mercenari” pe frontul din Ucraina. Bogdan Aurescu a declarat că aceasta este o temă recurentă pe care televiziunile publice de la Moscova o reiau periodic:

Bogdan Aurescu: Noi știm câți cetățeni români sunt în Ucraina, dar n-am făcut niciodată publice aceste date, din motive evidente, pentru că Ucraina nu permite dubla cetățenie, în mod formal, de aceea nici nu voi face publice aceste cifre, în continuare. Date despre români care să participe în ostilități nu avem și am văzut zilele trecute un anunț al Ministerului Rus al Apărării care susține că ar fi neutralizat mercenari români din Ucraina. Noi am reacționat foarte clar la această informație și am spus foarte clar că ministerul român nu deține astfel de date. Nu am fost informați în plan bilateral cu privire la astfel de chestiuni de către partea rusă, nu știm dacă aceste informații sunt reale sau nu. De altfel, s-a mai încercat și în trecut să se mai acrediteze astfel de informații. Dacă vă mai aduceți aminte, în luna aprilie a mai existat o tentativă de acest gen și am avut aceeași reacție și același răspuns. Eu nu cred că trebuie să acord foarte multă atenție acestor informații vehiculate de autoritățile ruse, care, în acest moment, duc un război informațional îndreptat împotriva statelor NATO.

Reporter: Este un exercițiu al propagandei Federației Ruse?

Bogdan Aurescu: Eu cred că da, până la proba contrarie, eu cred că da. În altă ordine de idei, sigur, în armata ucraineană și în forțele teritoriale ucrainene, cu siguranță există și cetățeni ucraineni de etnie română, potriviri de nume, este posibil să fie vorba despre o astfel de situație, dar de aici până la a accepta cu foarte multă ușurință astfel de informații este o cale foarte lungă.

Reporter: Trebuie să ne mai aștepta la astfel de provocări din partea propagandei ruse?

Bogdan Aurescu: Este foarte posibil și probabil. Trebuie să avem discernământ și împreună cu dumneavoastră, presa, putem să îndeplinim cu succes această sarcină de a combate cu succes astfel de elemente de război informațional.

Editor : Alexandru Rotaru